Francia, Macron esclude dimissioni: "Sceglierò nuovo primo ministro, non mi prendo responsabilità altrui" Emmanuel Macron non si dimetterà dal suo incarico di presidente della Repubblica francese: nei prossimi giorni nominerà un nuovo premier "che curi l'interesse generale", per cercare di varare una legge di bilancio prima della fine dell'anno. Lo ha detto in un discorso ai cittadini. E sulla caduta del governo ha attaccato la sinistra e Rassemblement national: "Non mi prenderò mai le responsabilità di altri"

A cura di Luca Pons

"Nei prossimi giorni nominerò un primo ministro che curi l'interesse generale con il sostegno di tutte le forze politiche che non voteranno per la sfiducia". Questo il piano del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, annunciato questa sera in un atteso discorso televisivo davanti ai cittadini. Niente dimissioni né nuovo scioglimento delle camere: si cercherà la soluzione per un governo di "interesse generale" che "dovrà fare una legge speciale, la legge di bilancio sarà la priorità".

Macron in circa dieci minuti di discorso si è preso alcune responsabilità per la situazione attuale del Paese: "Lo scioglimento delle Camere", anche se era "ineluttabile", non è "stato compreso" dai cittadini, ha ammesso. Dalle successive elezioni legislative, che si sono tenute questa estate, è nato un Parlamento spaccato tra la coalizione di sinistra Nuovo fronte popolare e le altre forze politiche, con l'estrema destra di Rassemblement national a giocare un ruolo decisivo per eventuali maggioranze.

"Non possiamo permetterci l'immobilismo", ha dichiarato il presidente della Repubblica. Che poi ha chiarito che non intende lasciare l'incarico: "Il mandato che mi avete affidato democraticamente è quinquennale e lo eserciterò pienamente fino alla sua scadenza", nel 2027. "La mia responsabilità consiste nel garantire la continuità dello Stato, il buon funzionamento delle nostre istituzioni, l'indipendenza del nostro Paese e la protezione di tutti voi".

Macron ha anche ringraziato il premier dimissionario Michel Barnier "per il lavoro che ha fatto per il nostro Paese, per la sua dedizione e la sua combattività". Anche se è stato il primo ministro con il mandato più breve dall'inizio della Quinta Repubblica, il presidente lo ha omaggiato: "Lui e i suoi ministri sono stati all'altezza della situazione mentre tanti altri non lo sono stati".

Il riferimento è chiaro: il voto che ha fatto cadere il governo Barnier ha visto l'unione del Nuovo fronte popolare e del partiti di Marine Le Pen: "Il governo ha subito la sfiducia per la prima volta in oltre 60 anni perché l'estrema destra e l'estrema sinistra si sono unite in un fronte antirepubblicano", ha detto Macron.

"So bene che qualcuno è tentato di rendermi responsabile di questa situazione. Io mi sono sempre preso le mie responsabilità, per le cose positive e per gli errori. Ma non mi prenderò mai le responsabilità di altri", ha detto Macron. "I deputati del Rassemblement National hanno scelto di votare una mozione di censura che diceva il contrario del loro programma, che insultava i loro elettori. Hanno semplicemente scelto il disordine. Era il solo progetto che li univa all'estrema sinistra: non fare, ma disfare, creare disordine".