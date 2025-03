Francia e Regno Unito mandano una missione in Ucraina per addestrare i soldati: il nuovo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”

video suggerito

A cura di Redazione

In questa puntata parliamo del vertice dei volenterosi che si è tenuto oggi a Parigi per volere di Emmanuel Macron. Erano presenti 31 leader, tra cui anche Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky. Alla fine del summit il presidente francese ha annunciato che nei prossimi giorni partirà per l'Ucraina una missione franco-britannica, che avrà il compito di formare l'esercito di Kiev.

La presidente del Consiglio italiana, da parte sua, ha sempre ribadito di essere contraria all'invio di soldati italiani nel Paese, a meno che non si tratti di una missione sotto l'egida delle Nazioni Unite. Un modo, insomma, per mettere in chiaro che su qualsiasi garanzia di sicurezza ci vuole il coinvolgimento degli Stati Uniti.

Nel frattempo gli USA sono impegnati nei negoziati di pace a Riad, in Arabia Saudita, che però non sembrerebbero procedere secondo gli auspici. Tanto che pure lo stesso Donald Trump ha ammesso che Vladimir Putin stia tirando i negoziati un po' per le lunghe. Secondo Zelensky il Cremlino starebbe solo prendendo tempo, e nel frattempo si starebbe preparando per lanciare un'offensiva questa primavera nelle regioni di Sumy e Kharkiv.

