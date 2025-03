Ucraina-Russia, news in diretta: oggi a Parigi vertice dei volenterosi, presenti Meloni e Zelensky, Macron: “Putin vuole prolungare guerra”

I preparativi per una visita del presidente russo, Vladimir Putin, in India “sono in corso”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov, in un discorso video ai partecipanti alla conferenza ‘Russia e India: verso una nuova agenda per le relazioni bilaterali’. Lo riporta la Tass. “Vladimir Putin ha accettato l'invito del capo del governo indiano”, ha detto Lavrov definendo “simbolico” il fatto che il primo ministro indiano Narendra Modi abbia effettuato la sua prima visita bilaterale dopo la sua rielezione l'anno scorso proprio in Russia. “Ora tocca a noi”, ha concluso Lavrov.