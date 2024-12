Francia, cade il governo di Barnier: passa la mozione di sfiducia della sinistra, votata pure da Le Pen

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Il governo di Michel Barnier è durato soltanto tre mesi: nominato il 5 settembre, Barnier è stato sfiduciato da 331 deputati su 574. La maggioranza era fissata a 289. La mozione di sfiducia della gauche – l'alleanza di sinistra del Nuovo Fronte Popolare nata a giugno, quando Macron sciolse le Camere e annunciò elezioni anticipate – votata anche dall'estrema destra di Marine Le Pen, insieme ai seguaci dell'ex Républicains Eric Ciotti, è appena passata in Assemblée Nationale.

Si tratta del secondo governo della Quinta repubblica francese rovesciato da una mozione di sfiducia dopo quello di Georges Pompidou nel 1962. Il governo, che lunedì si era impegnato ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3 della Costituzione, a far approvare senza votazione il bilancio della previdenza sociale, è stato quindi rovesciato. Barnier, in carica da appena tre mesi, è ora costretto a presentare le sue dimissioni, e quelle del suo governo, al presidente Emmanuel Macron.

Il presidente francese, appena rientrato dall'Arabia Saudita dove era in visita di stato, intende nominare un successore a stretto giro. Il voto di oggi fa precipitare il Paese in un periodo di forti incertezze politiche e finanziarie, sei mesi dopo leelezioni anticipate.

L'annuncio è stato dato in Assemblée Nationale dalla presidente dei deputati Yael Braun-Pivet. Mathilde Panot, capogruppo de La France Insoumise, ha preso immediatamente la parola davanti alle telecamere, affermando che "Macron se ne deve andare" e che il partito di Jean-Luc Mélenchon è pronto ad "andare al potere con un programma di rottura" con il passato.

Marine Le Pen ha detto che "lascerà lavorare" il prossimo premier a una manovra finanziaria "accettabile per tutti". Con toni moderati in tv, ha spiegato che la caduta di Barnier "non è una vittoria", aggiungendo che ha "fatto la scelta di proteggere i francesi". "Non c'era altra soluzione", ha detto. Secondo lei, "Michel Barnier non ha ascoltato le opposizioni quando metteva a punto la sua manovra".

"L'immenso amore che ho per la Francia mi ha sempre reso tutto facile, anche se costretta a unire i miei voti con quelli de La France Insoumise", ha spiegato.

Cosa succede adesso

Poco fa 331 parlamentari, ben oltre la soglia della maggioranza assoluta richiesta, hanno sfiduciato Barnier, il premier in carica da poco più di due mesi. Ora, in osservanza dell'articolo 50 della Costituzione, Barnier risulta automaticamente dimesso e dovrà rimettere il mandato al presidente della Repubblica. Il nodo della controversia era la proposta di legge sulla previdenza sociale per il 2025, che secondo l'Nfp avrebbe determinato tagli troppo pesanti a fronte dell'aumento delle tasse. A questo punto il disegno di legge risulta respinto.

La sinistra radicale, la France Insoumise, attraverso la presidente del gruppo parlamentare Mathilde Panot, ha chiesto ancora una volta a Emmanuel Macron di lasciare, invocando "elezioni presidenziali anticipate". "L'inevitabile censura è arrivata per Barnier in tre mesi, e Macron non durerà tre anni", ha aggiunto su X il leader della formazione di sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon.

Il presidente Macron non intende però fare un passo indietro. Secondo quanto annunciato dall'Eliselo, domani, alle 20, parlerà ai francesi. L'entourage del capo dello Stato non ha fornito dettagli su quando verrà nominato il nuovo primo ministro.