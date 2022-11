Forte terremoto in Turchia, decine di feriti: la gente corre in strada terrorizzata Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata alle 4:08 ora locale (le 2:08 in Italia) nel nord-ovest della Turchia.

A cura di Susanna Picone

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter ha provocato decine di feriti in Turchia. Il sisma si è verificato nella località di Duzce, nel nord-ovest del Paese, a circa 240 chilometri da Ankara, alle 4:08 ora locale (le 2:08 in Italia) ed è stato avvertito dalla popolazione in diverse zone della Turchia, tra cui Istanbul, Ankara, Bursa, Eskisehir, Cankiri, Zonguldak e Sakarya.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 10 chilometri di profondità ed epicentro a 15 km da Duzce (circa 230 km da Istanbul e 240 da Ankara).

Il ministro dell'Interno turco, Suleiman Soylu, ha riferito che le forze di sicurezza hanno completato le operazioni di ispezione nei villaggi che circondano l'epicentro del terremoto e non hanno segnalato danni gravi. C’è stata tuttavia un'interruzione dell'elettricità in alcune zone. Le autorità sono al lavoro per ripristinarla. Alcuni edifici hanno subito danni strutturali.

Si segnalano decine di feriti, almeno 46 secondo quanto ha reso noto l'agenzia statale per la prevenzione di disastri ed emergenze Afad, come riporta Anadolu. A Golyaka, epicentro del terremoto, nella provincia di Duzce, sono rimaste ferite 37 persone, altre sei a Zonguldak, una a Sakarya, una a Bolu e una a Istanbul, che si trova a oltre 200 km dall'epicentro.

Il ministro della Sanità Fahrettin Koca aveva precedentemente parlato di almeno35 feriti. Su Twitter il ministro aveva specificato che "32 feriti sono stati registrati nella provincia di Duzce, uno a Istanbul, uno a Bolu e un altro a Zonguldak".

Diverse persone si sono lanciate da balconi e finestre in preda al panico e almeno una sarebbe in gravi condizioni. Diversi i video in rete di persone che sono scese in strada spaventate dalla forte scossa di terremoto. Al momento non sono stati segnalati decessi.