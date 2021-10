Follia in volo: passeggero esce dall’uscita di emergenza dell’aereo e sale sull’ala I fatti sono avvenuti mercoledì sul volo 920 della American Airlines partito da Cali, Colombia, e atterrato a Miami, in Florida. Il passeggero, che evidentemente aveva molta fretta di sbarcare, si chiama Christian Segura, ed un americano di 33 anni. La polizia lo ha arrestato e presto finirà in carcere. Ignoti i motivi del suo gesto.

A cura di Biagio Chiariello

È sceso dall'aereo mentre il velivolo stava atterrando, schizzando fuori da un'uscita di emergenza e saltando sull'ala del velivolo. Un'impresa a dir poco estrema quella di Christian Segura, 33 anni, passeggero di un volo dell'American Airlines in atterraggio a Miami, in Florida, in arrivo da Cali, in Colombia. L'aereo stava entrando nel suo terminal designato intorno alle 19:16 di mercoledì quando l'uomo ha deciso incredibilmente di aprire un portellone d'emergenza, come riferito dall'emittente WPLG. È stato immediatamente trattenuto dalle forze dell'ordine.

"Durante lo sbarco a Miami, un cliente del volo 920 di American Airlines con servizio da Cali, Colombia (CLO) a MIA è uscito dall'aereo tramite un'uscita di emergenza", ha confermato un portavoce di American Airlines. "Il cliente è stato immediatamente trattenuto dalle forze dell'ordine. Ringraziamo i membri del nostro team e le forze dell'ordine per la loro professionalità e rapidità d'azione". Quando la polizia è arrivata sul posto, Segura era stato preso in custodia.

Al momento non è chiaro il motivo per cui l'uomo abbia deciso di aprire l'uscita di emergenza. Un filmato mostra un assistente di volo che sporge la testa dall'uscita di emergenza, cercando di capire dove si trovi Segura. La polizia ha detto che inizialmente era stato trattenuto da agenti della US Customs and Border Protection, considerato che si trattava di un volo internazionale, ma successivamente il 33enne americano è stato trasferito sotto la custodia del dipartimento di polizia di Miami-Dade.

L'incidente non ha causato ritardi e gli altri passeggeri a bordo del volo American Airlines sono sbarcati senza problemi. Segura è stato successivamente trasferito in una struttura medica dopo aver detto agli agenti che "non si sentiva bene". Al pronto soccorso del Jackson Memorial Hospital, i paramedici hanno stabilito che aveva la pressione alta, ha riferito il WPLG. Verrà chiuso in carcere una volta dimesso dall'ospedale.