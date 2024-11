video suggerito

Folgorato mentre installa le luci di Natale, 24enne morto appeso all’albero per un’ora: dramma in Usa Antonio Pascual Mateo, è morto folgorato mentre installava le luci di Natale in un’abitazione di Escondido, a nord di San Diego. La squadra di soccorso è stata costretta ad aspettare che la compagnia elettrica interrompesse la corrente prima di raggiungerlo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dramma in California, in Usa, dove un giovane di 24 anni, Antonio Pascual Mateo, è morto folgorato mentre installava le luci di Natale in un’abitazione di Escondido, a nord di San Diego. Dopo la scossa, il ragazzo è rimasto appeso senza vita tra gli alberi e i fili per oltre un’ora prima che i soccorritori potessero liberarlo e portarlo a terra.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì scorso 21 novembre. Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo stava installando delle luci nella casa di un cliente quando è venuto in contatto fortuitamente con i cavi dell’alta tensione in strada. Secondo le prime indagini, il 24enne doveva mettere le luci di Natale attorno all'albero del giardino di una proprietà del posto e aveva appena lanciato delle luci oltre la linea elettrica quando è stato folgorato da una scarica elettrica potente.

La scena davanti agli occhi di diversi passanti che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo ma hanno lanciato l’allarme. Quando vigili del fuoco e servizi medici di emergenza sono giunti sul posto, per il 24enne purtroppo non c’era più nulla da fare. Il giovane era rimasto appeso a testa in giù tra i fili e un albero. In quella posizione è rimasto per oltre un’ora.

"La squadra di soccorso è stata costretta ad aspettare che la compagnia elettrica interrompesse la corrente. Ma quando lo hanno tirato già era troppo tardi per salvarlo” ha spiegato un amico. I paramedici hanno provato a rianimarlo trasportandolo all'ospedale più vicino. Nonostante gli "aggressivi sforzi di rianimazione", però è stato dichiarato morto al Palomar Medical Center.

"Era un fratello, un figlio e uno zio… Aveva così tanto per cui vivere, aveva solo 24 anni. Stava lavorando per mettere le luci di Natale attorno all'albero. Si è sempre preso cura di sua madre e della sua famiglia", ha raccontato la famiglia, aggiungendo: "Rimarrà per sempre giovane. Le luci di Natale hanno sempre un significato per noi, rimarrà nei nostri cuori per l'eternità".