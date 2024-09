Fogna esplode improvvisamente, il video dell’eruzione di escrementi che ricopre auto e passanti La disgustosa scena davanti alla quale si sono trovati decine di automobilisti e passanti nella città di Nanning, nella regione meridionale del Guangxi, in Cina, dopo che una conduttura fognaria è esplosa improvvisamente durante i lavori. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Pensate di attraversare una strada al volante della vostra auto o ancora peggio sul vostro motorino e di ritrovarvi improvvisamente e letteralmente sotto una pioggia di escrementi. È l'assurda e disgustosa scena davanti alla quale si sono trovati decine di automobilisti e passanti nella città di Nanning, nella regione meridionale del Guangxi, in Cina.

L'episodio, immortalato anche in diversi video pubblicati poi sui social, è avvenuto nella mattinata di martedì scorso nei pressi di una trafficata strada a scorrimento veloce. Alla base di tutto l'improvvisa rottura di una conduttura fognaria che ha creato una vera e propria eruzione di escrementi maleodoranti.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e le dash cam degli automobilisti mostrano l'improvvisa esplosione e la nuvola di rifiuti marrone-arancio che, dopo aver raggiunto un'altezza di diversi metri, inonda le due strada ai lati della fognatura. Erano circa le 11 del 24 settembre quando gli escrementi sono schizzati in aria a più di 10 metri di altezza come un geyser, inondando veicoli in marcia e motociclisti di passaggio.

Le riprese delle telecamere di bordo mostrano i parabrezza colpiti in pieno da escrementi, tanto da offuscare completamente la visuale, ma è andata molto peggio a chi era sulle due ruote e che si è ritrovato ricoperto dalla testa ai piedi dal liquido nauseabondo.

Sul posto erano in corso dei lavori stradali e fognari e l'esplosione è stata così potente che un escavatore che era nei pressi si è ribaltato. Le autorità locali però hanno confermato che fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'esplosione. Secondo i resoconti locali, la tubatura fognaria era appena stata installata e quindi era nuova ma erano in corso dei test di pressione durante la posa che hanno provocato la rottura. Dopo l'esplosione, le autorità hanno avviato un'ampia operazione di bonifica e stanno ora indagando sulle cause dell'accaduto.