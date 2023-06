Fiamme in casa: papà salva bimbo di 3 mesi ma cade da finestra e muore, la moglie deceduta in bagno Il dramma nell’appartamento al terzo piano di una palazzina di Combs-la-Ville, comune francese situato nella regione dell’Île-de-France.

A cura di Antonio Palma

Un terribile incendio ha distrutto una famiglia e tolto per sempre i genitori a un bimbo di appena 3 mesi in Francia. Il dramma si è consumato ieri, nel primissimo pomeriggio di lunedì, quando all'ora di pranzo le fiamme sono divampate nell’appartamento al terzo piano di una palazzina di Combs-la-Ville, comune francese situato nel dipartimento di Senna e Marna, nella regione dell'Île-de-France.

Nel rogo sono morti mamma e papà mentre il piccolo si è salvato grazie ad un ultimo gesto disperato del padre che è riuscito a lanciarlo verso un vicino di casa prima di cadere nel vuoto e perdere la vita. L’incendio infatti in pochi attimi ha avvolto l’intera abitazione senza dare via di scampo alla famigliola.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo ha cercato una via di fuga attraverso una piccola finestra con il neonato in braccio mentre la donna è rimasta bloccata all’interno. Le fiamme però si sono propagate repentinamente prima dell’arrivo dei vigili del fuoco e l’uomo non ha trovato altra strada che lanciare il bimbo verso il balcone sottostante dove il vicino lo ha afferrato al volo. Poco dopo l’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato.

“Ho sentito il rumore di un'esplosione. Ho spalancato la finestra e ho visto il signore, anche lui alla sua finestra del piano di sopra, con un bambino in braccio. Ho preso uno strofinaccio, l'ho teso e lui è stato in grado di passarmi il bambino. Ha fatto di tutto per salvare questo bambino… Ma poi è scivolato. Ho visto il signore cadere nel vuoto” è la drammatica testimonianza del vicino raccolta da Le Parisien.

Dopo aver spento le fiamme, nell'appartamento i vigili del fuoco hanno scoperto il corpo senza vita della madre del bambino che si era rifugiata nel bagno. Le fiamme si sono propagate al tetto, che è parzialmente crollato e per spegnerle del tutto sul posto hanno operato quasi quaranta vigili del fuoco con una quindicina di mezzi.

Per determinare l'origine di questa tragedia è stata aperta un'inchiesta della polizia nazionale. Secondo le prime notizie ,la donna era stata da poco dimessa dall'ospedale dopo la nascita del suo bimbo prematuro.