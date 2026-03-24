Fentanyl nascosto in una Barbie negli USA: mamma scopre la droga nella confezione comprata ai figli

Una madre dello Stato USA del Missouri ha scoperto del fentanyl (noto anche come ‘droga degli zombie) all’interno di una Barbie acquistata per i figli in un negozio. La sostanza, fino a 50 volte più potente dell’eroina, era nascosta nella confezione. Almeno cinque unità contaminate sono state recuperate, un sospetto è in custodia.

Alcune delle confezioni sequestrate negli USA

Una scoperta che ha lasciato senza parole una madre del Missouri e che, per poco, non si è trasformata in qualcosa di molto più grave. Dentro la confezione di una bambola Barbie comprata per i figli, c’era del fentanyl, un potente oppioide sintetico fino a 50 volte più forte dell’eroina, il cui abuso può avere conseguenze anche letali. Negli Stati Uniti è anche conosciuta come “droga degli zombie”, per gli effetti devastanti che può provocare sul corpo.

Tutto è emerso sabato 21 marzo, quando il personale del negozio discount ‘Cargo Largo' ha segnalato alla polizia di Independence la presenza di una “polvere sospetta” trovata all’interno di una confezione. Come riferito dal dipartimento di polizia locale in un comunicato pubblicato su Facebook, le verifiche hanno confermato che si trattava proprio di fentanyl. Da lì è partita un’indagine per ricostruire la distribuzione dei prodotti contaminati: in totale cinque confezioni, vendute tra il 19 e il 20 marzo.

A rendersi conto per prima di quanto stava accadendo è stata Jade Adams. La donna aveva appena acquistato una Barbie per i figli quando, durante l’apertura, qualcosa li ha insospettiti. “Mio marito ha tagliato la confezione con un coltello e quella polvere è uscita all’improvviso, dentro l’auto. Ci siamo chiesti cosa fosse”, ha raccontato all’emittente locale WDAF.

La reazione è stata immediata: la madre di Adams è tornata al negozio chiedendo che venissero controllate tutte le confezioni. “Hanno riempito un intero carrello con queste Barbie e le hanno portate alla sicurezza dicendo che dovevano essere controllate”, ha riferito.

Nel frattempo la polizia ha recuperato tutte le unità contaminate e ha fermato una persona ritenuta coinvolta nella vicenda, anche se la sua identità non è stata resa nota. Secondo quanto comunicato dagli investigatori, la sostanza era nascosta nella parte posteriore dell’imballaggio, fissata con del nastro, mentre le bambole non risultavano alterate.

Resta il sollievo, enorme, per ciò che non è accaduto. “I miei figli avrebbero potuto spargere quella polvere ovunque, su di loro, in casa… è questo che mi spaventa davvero”, ha detto Adams a WDAF.