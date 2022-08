Fa qualche passo indietro per la foto e non si accorge del dirupo, turista cade e muore sulle Alpi La vittima stava cercando l’angolo giusto da cui scattare la foto alla compagna. Per farlo però ha fatto qualche passo indietro ma ha messo il piede nel vuoto ed è caduto.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere un momento da immortalare per sempre con una semplice foto ricordo in vetta alla montagna ma quell’attimo si è trasformato in tragedia per un turista tedesco che non si è accorto del dirupo dietro di lui ed è precipitato nel vuoto perdendo la vita.

La tragedia si è consumata domenica su una vetta delle Alpi austriache, il Greitspitz, una montagna di 2.870 metri delle Alpi di Samnaun, situata al confine tra Svizzera e Austria.

La vittima dell’incidente è un pensionato tedesco di 77 anni che aveva scelto il luogo per trascorrere una giornata insieme alla campagna che ha assistito alla tragedia coni suoi occhi senza poter fare nulla per salvarlo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia del Tirolo, l’uomo era intento a scattare una foto ricordo alla sua compagnia quando è avvenuta la tragedia. I due infatti erano arrivati in cima alla vetta e volevano immortalare il momento ma il settantasettenne potrebbe aver trascurato il fatto di trovarsi direttamente sopra a un abisso.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la vittima stesse cercando l’angolo giusto da cui scattare la foto alla compagna, una donna spagnola di 63 anni. Per farlo però ha fatto qualche passo indietro mettendo infine il piede nel vuoto e precipitando.

Il tedesco ha perso l'equilibrio ed è caduto all'indietro su una parete rocciosa a strapiombo alta circa sessanta metri. Per lui inutili i successivi soccorsi da parte dei servizi di emergenza locali, allertati dai altri alpinisti che si trovavano in zona.

Quando i soccorritori lo hanno raggiunto, hanno solo potuto accertarne il decesso. Il corpo sena vita del 77enne è stato recuperato dall'elicottero della polizia con una fune e poi portato a valle dal servizio di soccorso alpino.