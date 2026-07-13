Germania, si accorge del treno solo all’ultimo: 26enne spinge il passeggino con la figlia, la salva e muore investita

Al passaggio a livello non è presente alcuna barriera ma, secondo le prime indagini, il semaforo rosso era funzionante. Illesa la piccola di 2 anni, nulla da fare per la madre investita dal treno regionale.

Una giovane mamma di 26 anni è morta investita da un treno a un passaggio a livello in Germania riuscendo però a salvare la figlioletta di 2 anni spingendo via all’ultimo momento il passeggino con la piccola. La tragedia nella serata di sabato scorso a Leingarten, nel Baden-Württemberg, all’altezza di un passaggio a livello pedonale non protetto da barriere lungo la ferrovia locale.

La polizia tedesca che ha avviato una indagine sul terribile incidente, ipotizza che la donna abbia attraversato i binari con il semaforo rosso senza rendersi contro dell’arrivo del treno regionale che poi l’ha investita. Non erano ancora passate le ore 20:00 quando la donna ha avviato l'attraversamento prima di rendersi conto solo all'ultimo momento del pericolo imminente. A questo punto ha avuto la prontezza di lanciare via il passeggino salvando la figlioletta a bordo ma non è riuscita a spostarsi. Per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è morta sul colpo a seguito dell’impatto col convoglio.

L’indagine avviata dalla polizia ha subito verificato un eventuale guasto agli impianti al passaggio a livello che però i controlli successivi hanno escluso. Secondo gli investigatori, infatti, sia i segnali acustici che quelli visivi come il semaforo rosso funzionavano correttamente e segnalavano l’arrivo del treno ma la donna per qualche motivo non li ha percepiti. Secondo i testimoni, solo quando il treno ha suonato si è resa conto del pericolo e istintivamente ha lanciato via il passeggino.

A quel punto, nonostante il macchinista abbia azionato il freno di emergenza oltre al segnale di avvertimento, l’impatto è stato inevitabile e si è rivelato mortale. La piccola invece è sopravvissuta alla tragedia senza riportare ferite ed è stata affidata ai nonni. Non si registrano feriti nemmeno tra i 43 passeggeri a bordo del treno regionale espresso proveniente da Heilbronn e diretto a Karlsruhe. Le indagini sulla tragedia comunque proseguono analizzando i dati della scatola nera del treno che saranno analizzati in una perizia.