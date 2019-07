Fa il bagno in un lago, una ameba mangia cervello lo uccide in poche settimane

L’ameba mangia cervello fa un’altra vittima. Il parassita Naegleria fowleri ha ucciso un uomo di cinquantanove anni nella Carolina del Nord, morto per una meningoencefalite amebica primaria dopo essere andato a nuotare in un lago. L’ameba mangia cervello entra nel corpo attraverso il naso, può migrare nel cervello lungo il nervo olfattivo e poi inizia a distruggere il tessuto cerebrale. Secondo i virologi, in Italia il rischio è assente.