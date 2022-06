Evade da un autobus di detenuti e uccide intera famiglia, inclusi 4 bimbi: chi era Gonzalo Lopez Gonzalo Lopez, 46 anni, era stato condannato a due ergastoli per aver ucciso un uomo con un piccone e per aver tentato di uccidere un poliziotto. Ha ammazzato 5 persone, facenti parte di una stessa famiglia, in una casa a Centerville, in Texas.

A cura di Biagio Chiariello

Il mese scorso era riuscito a fuggire da un autobus di detenuti in Texas: Gonzalo Lopez, 46 anni, è stato ucciso in una sparatoria con alcuni agenti ieri giovedì 2 giugno, era il principale sospettato della strage avvenuta in una casa nella contea di Leon, dove quattro bambini e un adulto hanno perso la vita. L'uomo era poi fuggito a in un camion che è stato successivamente disabilitato con una striscia chiodata nella città di Jourdanton, ha detto Jason Clark in una conferenza stampa con il Dipartimento di giustizia penale del Texas giovedì sera. "Lopez ha fatto schiantare il veicolo e poi è stato coinvolto in uno scontro a fuoco con i nostri ufficiali. Ha sparato diversi colpi ed era armato con un AR-15 e una pistola" ha detto Clark, evidenziando come le armi da fuoco siano state probabilmente rubate dalla casa di Centerville dove la famiglia è stata uccisa.

Era stato condannato a due ergastoli

Lopez era stato condannato per omicidio di primo grado, tentato omicidio di primo grado e rapimento aggravato, secondo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas. Stava scontando due ergastoli per quelle condanne. La sua fuga il 12 maggio vicino a Centerville, a circa 120 miglia a nord di Houston, ha innescato uno dei più grandi sforzi di ricerca di un detenuto evaso nella storia del Texas, secondo i funzionari. Lopez era nella lista dei 10 fuggitivi più ricercati dello Stato e le autorità hanno offerto fino a $ 50.000 per informazioni che avrebbero aiutato nella sua cattura.

Chi era Gonzalo Lopez

"Era stato condannato all'ergastolo per aver ucciso un uomo con un piccone e ha anche ricevuto una condanna per tentato omicidio capitale per aver sparato a un agente di polizia", ​​ha detto il portavoce del Dipartimento di giustizia penale del Texas Robert Hurst evidenziando come Lopez fosse "molto pericoloso". Era affiliato alla mafia messicana e aveva legami con l'area della Valle del Rio Grande – tra cui Weslaco e Mercedes – e San Antonio, ha affermato il dipartimento di pubblica sicurezza dello stato.