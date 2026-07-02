Tre bimbi muoiono di rabbia in Etiopia, famiglie costrette a uccidere i loro cani: abbattuti centinaia di animali

Dopo la morte di tre bambini e il ricovero di altre 80 persone per rabbia, a Hossana, in Etiopia, gli abitanti sono stati costrette a uccidere i propri cani su pressione di influenti gruppi comunitari. Abbattuti centinaia di animali. Il sindaco ha ordinato alla polizia di indagare sull’accaduto.

Immagine di repertorio

Dopo la morte di tre bambini a causa della rabbia, gli abitanti di una cittadina in Etiopia sono stati costretti a uccidere centinaia dei propri cani. A riportare la notizia è la Bbc, che ha raccolto le testimonianze di persone coinvolte nell'accaduto.

Come riporta l'emittente britannica, alcuni influenti gruppi comunitari della cittadina di Hossana, nell'Etiopia centrale, hanno avvertito i residenti che sarebbero andati incontro a multe e arresti se non avessero abbattuto i propri cani. Anche nel caso in cui gli animali fossero stati vaccinati contro la rabbia, hanno precisato gli abitanti del posto.

Tali gruppi hanno impartito l'ordine in seguito alla morte di tre bambini per morsi di cane e al ricovero di altre 80 persone, ha dichiarato il sindaco locale, Samuel Shigute. Alcuni testimoni oculari hanno raccontato alla Bbc che, dopo l'imposizione dell'ordine, alcuni, sebbene con riluttanza, hanno ucciso i propri cani impiccandoli o bastonandoli a morte.

La Bbc ha anche visionato delle fotografie – troppo crude per essere pubblicate – che ritraggono le carcasse di cani appesi agli alberi. Un'altra immagine mostra diversi cani morti a terra in un campo, con delle corde strette attorno al collo. Le associazioni comunitarie promotrici della direttiva sono legate all'amministrazione locale.

Tuttavia, il primo cittadino ha definito "illegale" l'abbattimento dei cani, dichiarando all'emittente che tale misura non è stata ordinata dalla sua amministrazione.

Un residente, che ha preferito rimanere anonimo per timore di ritorsioni, ha tuttavia raccontato di aver ricevuto l'ordine di uccidere il suo cane, ma di non essere riuscito a farlo. "Ho deciso di non ucciderlo io stesso, ma di lasciare che lo facessero altri, senza che io assistessi. L'ho consegnato e l'hanno ucciso poco distante dall'insediamento", ha spiegato.

"Sono profondamente addolorato per la perdita del mio cane, ha vissuto con me per 5 anni ed era l'orgoglio della nostra casa", ha aggiunto, spiegando che il suo cane era stato vaccinato contro la rabbia.

Il sindaco Shigute ha affermato che la polizia locale e le forze di sicurezza hanno fermato l'uccisione dei cani "nel giro di un giorno". C'è chi invece riferisce che, anche se le uccisioni si siano fermate, alcune persone continuano ad andare di porta in porta chiedendo alla gente di sbarazzarsi dei cani non vaccinati.

In Etiopia è illegale uccidere animali in luoghi pubblici o infliggere crudeli sofferenze. Il sindaco ha dichiarato di aver ordinato alla polizia di indagare sull'accaduto.