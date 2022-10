Serie di esplosioni nel centro di Kiev: “Diversi morti e feriti” Almeno quattro esplosioni sono state registrate questa mattina a Kiev, capitale dell’Ucraina, provocando “morti e feriti”. Il sindaco Klitchko: “Colpito il distretto centrale di Shevchenko”.

A cura di Chiara Ammendola

Almeno quattro esplosioni sono state registrate questa mattina all'alba a Kiev, capitale dell'Ucraina. Secondo quanto riferito da alcuni giornalisti di AP, si è trattato di un vero e proprio attacco missilistico sul centro della città.

I boati sono stati registrati anche durante una diretta televisiva della BBC. Il sindaco di Kiev Vitalii Klitchko ha parlato di "diverse esplosioni" nel distretto centrale di Shevchenko. Secondo fonti ufficiali un razzo russo sarebbe caduto vicino al monumento di Hrushevsky, nel pieno centro della città. Anton Gerashchenko, un consigliere del ministero degli Interni, ha pubblicato sul Telegram immagini della scena dell'attacco che mostrano una strada con auto in fiamme.

Esplosioni anche Dnipro, Zhytomyr, Khmelnitsky e Ternopil

Secondo quanto denunciato dai servizi di emergenza le esplosioni avrebbero provocato diversi morti e feriti. Intanto la compagnia della metropolitana di Kiev ha fatto sapere che tutte le stazioni sotterranee della metro sono state adibite a rifugi in seguito alle esplosioni e la circolazione dei treni sulla linea rossa è stata sospesa.

Il ministro della Difesa ucraino Oleksy Reznikov ha affermato che il coraggio degli ucraini "non verrà mai distrutto dai missili dei terroristi, anche quando colpiscono il cuore della nostra capitale".

Secondo quanto riportato dal Guardian la capitale non è stata l'unica a essere colpita da raid russi: diverse esplosioni sarebbero state registrate anche a Dnipro, Zhytomyr, Khmelnitsky e Ternopil. Ci sono anche notizie non confermate di esplosioni a Leopoli.

L'ultimo raid aereo russo registrato sulla capitale Kiev risale a diversi mesi fa e quello di questa mattina arriva dopo l'attentato sul ponte di che collega la Russia alla Crimea e la cui responsabilità risiede nelle mani dei servizi ucraini, così come accusato dal presidente russo Putin. Non è escluso che questi nuovi raid, dopo mesi di calma apparente per la capitale, possano essere una risposta russa all'esplosione registrata l'8 ottobre sul ponte di Kerch.

Zelensky: Russi stanno cercando di spazzarci via

“Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra”, il commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha utilizzato il proprio canale Telegram per commentare l'ondata di attacchi russi di questa mattina. “Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev”, le parole del leader ucraino che si è così rivolto alla Russia.

Intanto l'allarme aereo sta continuando a suonare in tutta l'Ucraina: “Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti – ha spiegato Zelensky – si prega di non lasciare i rifugi. Prendetevi cura di voi e dei vostri cari. Teniamo duro e diventiamo forti”.

