Esplode distilleria a Tequila in Messico: almeno 5 morti, feriti e case evacuate Nella distilleria che sorge proprio nella città di Tequila, nello stato di Jalisco, un contenitore da 219mila litri è esploso causando la morte di 5 persone e innescando un incendio che ha interessato altri tre serbatoi con la stessa capacità e costretto le autorità ad evacuare anche le abitazioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Almeno 5 persone sono morte in una distilleria di Tequila in Messico a causa di una improvvisa esplosione nello stabilimento dell'azienda José Cuervo che ha innescato anche un enorme incendio. L’incidente nel tardo pomeriggio di martedì ora locale, la notte tra martedì e mercoledì in Italia. Per motivi ancora da chiarire, nella distilleria che sorge proprio nella città di Tequila, nello stato di Jalisco, un contenitore da 219mila litri è esploso innescando un incendio che ha interessato altri tre serbatoi con la stessa capacità e costretto le autorità ad evacuare anche le abitazioni nei dintorni della fabbrica, nel centro del borgo messicano.

Impressionanti le immagini dell'esplosione catturate da una telecamera di sorveglianza che ha ripreso il momento esatto della deflagrazione che ha scagliato in alto anche un piccolo serbatoio e altri detriti, finiti tra le case. L’incendio infine è stato domato grazie all’intervento massiccio dei vigili del fuoco che purtroppo hanno dovuto recuperare anche cinque cadaveri. Le autorità di Jalisco hanno successivamente dichiarato in una nota che, oltre alle cinque persone morte, il bilancio dell’incidente conta anche altre due persone rimaste ferite e ora ricoverate in ospedale, una delle quali gravemente.

Almeno 40 squadre di vigili del fuoco e protezione civile sono intervenute sull'incidente ma la causa dell'incendio non è ancora nota. Una foto della scena diffusa dalle autorità di Jalisco dopo l'esplosione, mostra un container metallico danneggiato, grande quanto una piccola casa, che giaceva accartocciato a terra. In una dichiarazione, l’azienda Casa Cuervo, che comprende i marchi Jose Cuervo e Tequila 1800, ha affermato che sta supportando le autorità nelle indagini e che rafforzerà i controlli di sicurezza delle sue strutture.

Lo stato di Jalisco è il più grande produttore di agave, l'ingrediente chiave della tequila, che genera quasi il 75% del raccolto annuale della nazione. La città di Tequila, a circa 56 chilometri da Guadalajara, che dà il nome al liquore, è un punto di attrazione per visitatori nazionali e stranieri