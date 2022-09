Escono insieme ma spariscono nel nulla, ricerca disperata di tre ragazze di 12, 13 e 14 anni in Uk Le ragazze, Tiffany, Layla e Paige, si sono allontanate insieme. La polizia ritiene che siano andate a Londra da sole ma teme per la loro giovane età.

A cura di Antonio Palma

"Siamo sempre più preoccupati per loro, data la loro età, esortiamo chiunque sappia dove si trovano a contattarci" è l'appello lanciato dalla polizia della Thames Valley, in Inghilterra, per la ricerca di tre ragazzine di 12, 13 e 14 anni sparite improvvisamente nel nulla dall'Inghilterra sud-orientale.

Le ragazze, Tiffany, Layla e Paige, sono state viste per l'ultima volta insieme nel pomeriggio di mercoledì a High Wycombe, nella contea del Buckinghamshire, poi sono improvvisamente sparite e nessuna di loro è tornata a casa, facendo scattare l'allarme dei parenti.

Tiffany, Layla e Paige sono state viste intorno alle 16 di ieri e la polizia crede che si siano allontanate dalla zona e stiano ancora insieme. Gli agenti credono che si tratti di un allontanamento volontario ma temono per loro, vista la giovane età.

Ad allarmare ancora di più famiglie e autorità, la scoperta che le tre minorenni di High Wycombe, Amersham e Prestwood hanno preso ieri un treno per Londra senza fare ritorno.

La stessa polizia infatti ha annunciato che ci sono prove che si siano recate a Londra e che abbiano trascorso la notte alla stazione di Waterloo, una delle principali stazioni ferroviarie della capitale britannica.

“Chiediamo l'aiuto dei cittadini per rintracciare queste tre ragazze, che crediamo siano insieme" hanno spiegato dalla polizia locale fornendo foto e descrizione delle tre ragazze scomparse.

"Mi rivolgo anche direttamente a Tiffany, Layla e Paige. Non siete affatto nei guai, ma le vostre famiglie e noi siamo preoccupati per voi. Per favore contattate noi o le vostre famiglie per farci sapere dove siete, o tornate a casa" è il messaggio che ha voluto lanciare l'agente investigativo che si sta occupando del caso.