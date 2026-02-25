Epstein Files, il New York Times rivela: “Spariti i documenti sulla denuncia di una donna contro Trump”

Donald Trump con la moglie Melania, Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell

Nelle oltre tre milioni di pagine dei file pubblicate a gennaio dal dipartimento di Giustizia su Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni e morto suicida in carcere, mancherebbero alcuni materiali relativi a una donna che nel 2019 mosse un'accusa contro il presidente Donald Trump.

Lo ha rivelato il New York Times. Si tratterebbe di alcuni promemoria dell'FBI che riassumono le interviste condotte in relazione alle affermazioni fatte dalla donna che si era fatta avanti dopo l'arresto di Epstein per dichiarare di essere stata aggredita sessualmente sia da Trump che dal finanziere decenni prima, quando era minorenne.

L'esistenza dei promemoria è stata rivelata da un indice che elencava i materiali investigativi relativi al suo racconto, che è stato reso pubblico. Secondo quell'indice, l'FBI ha condotto quattro interrogatori in relazione alle sue affermazioni e ha redatto riassunti per ciascuno di essi.

Ma solo uno di questi, che contiene le accuse contro Epstein, è stato pubblicato dal Dipartimento di Giustizia. Gli altri tre risultano mancanti. Non è chiaro il motivo per cui i documenti siano scomparsi.

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato lunedì al Times che "gli unici documenti che non sono stati divulgati erano riservati o duplicati". In una nuova dichiarazione di martedì 24 febbraio il Dipartimento ha anche osservato che i documenti potrebbero essere stati trattenuti a causa di "un'indagine federale in corso".

Trump ha ripetutamente negato ogni illecito. In una dichiarazione rilasciata martedì una portavoce della Casa Bianca, Abigail Jackson ha affermato che Trump è stato "totalmente scagionato da qualsiasi accusa relativa a Epstein".

La donna che ha denunciato Trump si era fatta avanti nel luglio 2019, pochi giorni dopo che gli investigatori federali avevano arrestato Epstein con l'accusa di traffico sessuale, secondo quanto riportato negli archivi pubblici delle segnalazioni ricevute dall'FBI in quel periodo.

Aveva affermato di essere stata ripetutamente aggredita da Epstein quando era minorenne. L'FBI ha condotto tre interrogatori successivi per valutare il suo racconto nell'agosto e nell'ottobre 2019 e ha redatto un riassunto di ogni interrogatorio. Tuttavia, i promemoria che descrivono quei tre interrogatori non sono stati resi pubblici.

I documenti pubblici contengono una descrizione del suo racconto del 2025, così come altre accuse contro uomini di spicco contenute nei documenti. In quel promemoria del 2025, i funzionari federali scrissero che la donna aveva detto che Epstein l'aveva presentata a Trump e che l'attuale presidente Usa l'aveva violentata.

Nei documenti si legge che le presunte violenze sarebbe avvenute a metà degli anni '80, quando la donna aveva tra i 13 e i 15 anni, ma non includono valutazioni dell'FBI sulla credibilità delle sue accuse.

L'esame da parte del Times di una serie di numeri di serie sulle singole pagine dei fascicoli pubblici suggerisce che oltre 50 pagine di materiale investigativo relativo alle sue affermazioni non siano presenti nei fascicoli accessibili al pubblico.