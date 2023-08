Entrano in gioielleria in pieno giorno in abiti eleganti e portano via tutto: rapina da oltre 10milioni La rapina milionaria nel cuore di Parigi, nella mattinata e senza sparare un colpo. In azione un trio di persone, due maschi e una femmina, tutti vestiti eleganti.

A cura di Antonio Palma

Rapina da oltre 10 milioni di euro oggi in una gioielleria di rue de la Paix a Parigi. La banda di rapinatori è entrata in azione in pieno giorno, intorno alle 12 di martedì 1 agosto, e senza sparare un colpo ha portato via un bottino valutato al momento tra i 10 e i 15 milioni di euro. Responsabili del colpo nella gioielleria Piaget nel secondo arrondissement di Parigi un trio di persone, due maschi e una femmina, tutti vestiti eleganti.

I componenti del trio infatti si sono presentati come normali clienti e, probabilmente per non destare sospetti, erano vestiti in abiti eleganti: giacca e cravatta per i due uomini e vestitino per la donna. Una volta dentro il negozio di lusso, nel cuore di Parigi, però si sono presentati per quelli che erano. Secondo fonti di polizia interpellate da Le Parisien, avrebbero estratto una pistola con silenziatore minacciando il personale della gioielleria.

Tutti sono stati costretti a gettarsi a terra sul retro del negozio. Poi i rapinatori hanno imposto a un commesso di aprire le vetrine arraffando tutto quello che potevano. Tutto è durato pochissimi minuti durante i quali nessun colpo è stato esploso e nessuna persona è rimasta ferita. Dopo essersi impossessati dei gioielli, i rapinatori si sono dileguati fuggendo prima a piedi tra le strade circostanti e poi probabilmente con qualche motocicletta che avevano poco lontano.

Dopo l'allarme, sul posto è accorsa la polizia che ha transennato l'area e avviato le prime indagini per risalire agli autori della rapina. Sul posto anche i tecnici della polizia scientifica per i rilievi del caso e il magistrato. Le indagini sono state affidate alla brigata repressione del banditismo, specializzata in grandi rapine di gioielli, con il coordinamento della procura di Parigi.

Non è la prima volta che una rapina a mano armata prende di mira una gioielleria di lusso della Capitale francese. Lo scorso aprile tre persone a bordo di due motociclette sono arrivate alla gioielleria di lusso Bulgari, in Place Vendôme, portando via un bottino consistente valutato anche in quel caso in diversi milioni di euro.