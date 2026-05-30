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Clochard 49enne ucciso e trascinato in strada in pieno giorno a Genova: l’allarme lanciato da una passante

Un clochard 49enne è stato ucciso in pieno giorno per strada a Genova. L’aggressore è stato visto da una ragazza, che poi ha allertato i soccorsi, mentre trascinava il cadavere.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Omicidio in pieno giorno a Genova, nel centro città. La vittima è un clochard che poco prima delle 10 del mattino sarebbe stato aggredito da un uomo. Una ragazza ha raccontato alle forze dell'ordine di aver visto l'aggressore trascinare un cadavere in strada nei giardini del museo Chiossone. I carabinieri hanno poi individuato sul posto il presunto aggressore, che aveva colpito la sua vittima a bottigliate.

Il clochard ucciso aveva 49 anni e sarebbe morto dopo essere stato coinvolto in una colluttazione con il killer. "L'amministrazione comunale sta seguendo con grande attenzione gli sviluppi della tragica aggressione avvenuta questa mattina a Villetta Di Negro. In questi momenti il mio pensiero va alla vittima e il mio ringraziamento va alle forze dell'ordine che, grazie al loro immediato intervento, hanno individuato e fermato subito il presunto responsabile". A dirlo è la sindaca di Genova, Silvia Salis, in merito all'omicidio avvenuto in mattinata nel parco cittadino.

"Quando una persona muore in condizioni così drammatiche, a maggior ragione se si tratta di qualcuno che vive ai margini, non possiamo limitarci allo sgomento – dobbiamo sentire la responsabilità di guardare dove spesso non si guarda: verso gli ultimi, verso chi vive in strada, verso chi attraversa fragilità estreme. La sicurezza degli spazi pubblici resta una priorità dell'amministrazione, ma Genova non può e non deve voltarsi dall'altra parte".

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I motivi dietro l'aggressione non sono ancora chiari: saranno gli accertamenti e le indagini del caso a chiarire cosa sia accaduto prima del delitto. I fatti si sono verificati in mattinata, in mezzo alla gente e in pieno giorno. La ragazza che ha allertato i soccorsi ha poi raccontato quanto visto e le circostanze durante le quali ha notato l'aggressore che trascinava il cadavere della vittima.

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