Entra a Disneyland con le figlie piccole, ma non paga i biglietti: portata via tra le lacrime delle bimbe I fatti sono avvenuti alcuni giorni fa presso il Disneyland Resort di Anaheim, in California. Jessenia Diaz, 26 anni, di Torrance, è stata arrestata dopo aver provato ad entrare nel parco a tema senza pagare il biglietto per le figlie. Su TikTok è stato diffuso il momento del fermo da parte della polizia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sta facendo molto discutere il video circolato sui social (TikTok in primis) delle due bambine in lacrime che abbracciano la madre ammanettata e scortata fuori dal Disneyland Resort di Anaheim, in California, dopo essere stata accusata di aver eluso i controlli del parco e aver fatto entrare di nascosto tutta la famiglia. I fatti sono avvenuti lo scorso martedì 24 settembre al Disney California Adventure Park.

La donna è stata identificata come Jessenia Diaz, 26 anni, di Torrance. Nel reel pubblicato su TikTok, col titolo "Arrestata nel posto più felice della terra", si vede un altro agente spingere un passeggino dietro la madre con le figliolette.

Secondo il dipartimento di polizia di Anaheim, la donna è entrata nel parco a tema con un biglietto d'ingresso valido solo per se stessa, ma quando è stata fermata e le è stato chiesto quanti anni avessero i suoi due figli, si è rifiutata di rispondere e ha tagliato dritto. Secondo le autorità, non è la prima volta che tenta lo stesso stratagemma: lo avrebbe fatto almeno quattro volte negli ultimi mesi.

Non avendo collaborato con i team di sicurezza Disney, la polizia di Anaheim ha deciso di fermarla. Lo staff del parco le avrebbe anche offerto delle opzioni in modo che lei e i suoi figli potessero rimanere dentro, ma si è dimostrata reticente. La Diaz è stata arrestata per violazione di proprietà privata e accusata di aver ostacolato le indagini di un agente di polizia.

Il sito web di Disneyland afferma che i bambini di età inferiore ai 3 anni possono visitare Disneyland o Disney California Adventure gratuitamente se accompagnano un ospite con un biglietto valido per il parco.