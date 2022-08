Enorme incendio distrugge la discoteca, clienti intrappolati: è strage, almeno 14 morti in Thailandia I vigili del fuoco hanno combattuto per più di due ore per tenere sotto controllo l’incendio. I corpi delle vittime sono stati per lo più ritrovati vicino all’ingresso e nei bagni.

A cura di Antonio Palma

Almeno 14 persone morte e altre 40 ferite, di cui alcune in maniera grave, è il drammatico bilancio di un devastante incendio divampato nelle scorse ore in una discoteca nella provincia di Chonburi, nel sud-est della Thailandia,

Il rogo è scoppiato proprio mentre il locale era pieno, intorno all'una di notte di venerdì ora locale, e ha sorpreso decine di persone che si trovavano all'interno e che hanno provato in tutti i modi di scappare.

Terribili le immagini riprese coi cellulari dall'esterno del locale a sud-est di Bangkok, a circa 30 chilometri a sud della città di Pattaya. I filmati mostrano persone che urlano mentre fuggono via disperate dalle fiamme enormi che avvolgono la struttura, alcune con vestiti in fiamme.

L'edificio a un piano è andato completamente distrutto dopo che le fiamme in poco tempo hanno avvolto tutto e molte persone sono rimaste intrappolate all'interno. "In pochissimo tempo, il fuoco si è propagato fino al soffitto. Ho visto persone che cercavano di rompere le pareti di vetro, ma erano troppo spesse", ha detto alla CNN un testimone rivelando che, mentre il pubblico cercava di fuggire, la porta di ingresso del club si è inceppata.

La polizia locale ha spiegato che l'incendio è avvenuto durante un'esibizione di musica dal vivo e che tutti i morti erano cittadini thailandesi, tra cui il più giovane aveva 17 anni.

Le indagini sulla causa dell'incendio sono ora in corso ma i soccorritori hanno affermano che il materiale infiammabile sulle pareti ha mandato fuori controllo le fiamme in pochi attimi.

I vigili del fuoco hanno combattuto per più di due ore per tenere sotto controllo l'incendio. I corpi delle vittime sono stati per lo più ritrovati vicino all'ingresso e nei bagni. Altri sono stati trovati vicino alla postazione del DJ.