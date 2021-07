Almeno venti persone risultato disperse in Giappone a seguito di una enorme frana che si è riversata a valle nella città di Atami, nella prefettura di Shizuoka, spazzando via tutto quello che incontrava sulla sua strada, dalle auto alle case. La tragedia si è consumata nella mattinata di sabato ora locale, la notte tra venerdì e sabato in Italia. La zona da ore era già interessata da una massiccia fase di maltempo con piogge torrenziali che già avevano fatto scattare l’allarme per possibili allagamenti ed eventi franosi. Sul posto erano già all’opera alcune squadre di vigili del fuoco quando una enorme colata di fango dalla collina si è riversata sulla cittadina trascinando via tutto.

La scena si presenta in tutta la sua drammaticità in alcuni video pubblicati sui social dagli abitanti della zona che riprendevano i soccorsi dopo essersi messi al sicuro in alto. Nelle immagini si vede l’improvvisa ondata di fango e detriti che irrompe tra le strade e le case costringendo alla fuga repentina anche i soccorritori che erano sul posto. L’enorme frana ha travolto alcune case e palazzi ma purtroppo anche alcuni residenti. Un primo bilancio parla di venti dispersi, sono scattati subito i soccorsi e le ricerche ma le possibilità di trovarli in vita appaiono molto scarsi.

“Non abbiamo certezze sulla vita di queste persone", ha confermato un funzionario della prefettura di Shizuoka addetto alla gestione delle catastrofi. "Ho sentito un rumore spaventoso e ho visto la frana in arrivo, mentre i soccorritori gridavano alla gente di lasciare le case. Così sono corso verso le alture quando sono tornato, le case e le automobili che erano davanti al tempio non c'erano più” ha raccontato uno dei residenti. In zona nessuno può tornare in casa visto il pericolo ancora incombente. Sul posto stanno operando ora vigili del fuoco e polizia alla ricerca dei dispersi e le autorità della prefettura hanno chiesto aiuto al personale dell’Esercito. Secondo la società Tokyo Electric Power Company, alle 14ora locale, circa 2.830 famiglie in città erano senza corrente elettrica. Secondo l'agenzia meteorologica giapponese, le piogge dovrebbero continuare in zona anche nei prossimi due giorni.