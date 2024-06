Emergenza alluvioni nel Sud della Germania: almeno quattro vittime e migliaia di persone evacuate È salito a quattro il bilancio delle vittime delle alluvioni che stanno colpendo da diversi giorni la Germania del Sud. I corpi ritrovati appartengono a due donne, un uomo e un vigile del fuoco, morto durante un’operazione di soccorso. Ci sono ancora diversi dispersi e migliaia di persone sono state costrette a evacuare le abitazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È salito a quattro il bilancio delle vittime delle alluvioni che stanno colpendo da diversi giorni la Germania del Sud. Due corpi senza vita, quelli di una donna e di un uomo, sono stati trovati nella cantina di una casa di Schorndorf im Rems-Muss-Kreis, nel Baden-Wuerttemberg.

Precedentemente era stata trovata una donna di 43 anni, sempre in una cantina, questa volta a Schrobenhausen, in Baviera, mentre un vigile del fuoco aveva perso la vita ieri durante un'operazione di salvataggio nello stesso Land, nel centro di Pfaffenhofen am Ilm. Ci sarebbero ancora diversi dispersi e migliaia di persone sono state costrette a evacuare le abitazioni.

Nelle due regioni colpite tante scuole e asili infantili sono rimasti chiusi, a causa dell'emergenza. E anche la circolazione è andata in tilt, con l'annullamento di molti treni, soprattutto per le tratte che vanno da Stoccarda, Wuerzburg e Norimberga verso Monaco di Baviera. A Deggendorf, nella Bassa Baviera a circa 70 km da Ratisbona, i soccorritori hanno evacuato una nave di 140 passeggeri.

Nella giornata di oggi, lunedì 3 giugno, durante una visita a Reichertshofen, nella zona colpita dalle inondazioni a nord di Monaco, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che tali inondazioni non sono più “una tantum”. “Questo è un segno che c’è qualcosa qui. Non dobbiamo trascurare il compito di fermare il cambiamento climatico provocato dall’uomo”, ha detto ai giornalisti. Le alluvioni sono “un avvertimento che dobbiamo portare con noi”, ha aggiunto.

Su X il cancelliere ha anche pubblicato un post dove ringrazia i soccorritori e le persone che stanno prestando aiuto agli abitanti dei luoghi colpiti dalle inondazioni: "I miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che stanno lavorando duramente per combattere la catastrofe delle inondazioni, al fine di prevenire il peggio e salvare vite umane".

Il servizio meteorologico tedesco (Dwd) ha emesso un nuovo allarme per "piogge continue e forti temporali" nella Germania meridionale almeno fino alla notte di domani, martedì 4 giugno. A essere colpiti maggiormente saranno gli Stati federali della Baviera e del Baden-Wuerttemberg dove la situazione è già critica.

Il Dwd avverte che saranno "possibili allagamenti di cantine e strade e l'esondazione di ruscelli e fiumi" tra cui il Danubio. Questa mattina una diga è crollata a Manching-Pichl nel distretto di Pfaffenhofen nell'Alta Baviera e un'altra è gravemente danneggiata in almeno tre punti. Inoltre. la città bavarese di Ratisbona ha dichiarato lo stato di massimo allarme dopo che il livello del fiume Danubio ha raggiunto il livello record di 5,90 metri.