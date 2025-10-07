Eliambulanza precipita in autostrada, il video dello schianto tra le auto: paura e 3 feriti gravi a Sacramento

Il gravissimo incidente solo per puro caso non ha causato una strage. In quel momento infatti la strada era affollata di veicoli ma nessuno è rimasto coinvolto. Nessuna vittima nemmeno a bordo ma tre feriti gravi tra gli operatori sanitari.

Tragedia sfiorata a Sacramento, in Usa, dove un elicottero di emergenza medica è precipitato improvvisamente schiantandosi su un’affollata autostrada. Il gravissimo incidente, avvenuto tra il tardo pomeriggio e la prima serata di ieri, intorno alle 19 ora locale, la notte di oggi 7 ottobre in Italia, solo per puro caso non ha causato una strage. Come si vede in un video, in quel momento infatti la strada era affollata di veicoli ma nessuno è rimasto coinvolto. Nessuna vittima nemmeno a bordo ma tre feriti gravi tra gli operatori sanitari.

I servizi di emergenza californiani hanno confermato che i tre membri dell'equipaggio che erano sull’eliambulanza sono rimasti feriti gravemente nell'incidente e che in quel momento non c'erano pazienti a bordo. Ad evitare la possibile strage il fatto che l’elisoccorso aveva appena concluso un servizio di emergenza e si apprestava a tornare alla base. Lo schianto infatti è avvenuto a poche centinaia di metri dall’ospedale, l'UC Medical Centre di Sacramento, dove avevano appena portato un paziente, e il velivolo volava a bassa quota.

A bordo in quel momento vi erano il pilota, un'infermiera e un paramedico che sono stati subito soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale dove sono ora ricoverati in condizioni critiche. La più grave sarebbe la donna che ha dovuto essere recuperata da sotto l'elicottero. Tempestivo l'intervento di una piccola squadra di vigili del fuoco che è riuscita a collaborare con le persone in autostrada per spingere l'elicottero lontano dalla donna e farla uscire.

Nessuno invece è rimasto ferito in autostrada dove gli automobilisti hanno subito rallentato fermandosi a poche decine di metri dai rottami dell'elicottero. Come si vede in un video, il velivolo aveva evidenti problemi e ha tentato un atterraggio in autostrada a bassa velocità ma si è schiantato capovolgendosi su un fianco L'incidente ha costretto a chiudere entrambe le corsie dell'autostrada con traffico paralizzato. "La causa dell'incidente è ancora in fase di accertamento" ha spiegato la polizia.