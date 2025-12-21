Egitto, collisione fra due navi da crociera nel Nilo: morta una donna italiana

Immagine di repertorio

Una donna italiana è morta in un incidente avvenuto questa sera in Egitto. "Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta sul Nilo nella zona di Luxor. I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto col coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta", è quanto ha reso noto in serata la Farnesina.

Stando alle prime informazioni, la donna che ha perso la vita si trovava a bordo della nave "Royal Beau Rivage" e insieme a lei c’era il marito. In totale gli italiani a bordo erano circa 70-80. La collisione tra le due imbarcazioni sarebbe avvenuta a 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 ora locale e, stando a una prima ricostruzione, nell’incidente sarebbero rimaste distrutte almeno quattro cabine della nave.

"La Farnesina e l'ambasciata italiana in Egitto seguono la situazione a Luxor, dove alcuni connazionali a bordo di un'imbarcazione sono rimasti coinvolti in una collisione mentre erano in crociera sul Nilo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato a ne segue l’evoluzione", scrive su X il ministero degli Affari esteri. Sono attualmente in corso verifiche sugli altri italiani a bordo, al momento non vengono segnalate altre criticità.

Leggi anche Entra in un negozio e si chiude in un freezer: 32enne trovata morta congelata negli USA

"Per qualsiasi emergenza o segnalazione, contattare l’Ambasciata al Cairo al numero +200227943194 o Unità di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it", è quanto comunica ancora la Farnesina.

Sull'incidente sono in corso le indagini delle autorità egiziane: secondo quanto riporta il sito d'informazione "Cairo24" si indaga su un possibile errore di navigazione. L'incidente sarebbe avvenuto durante manovre di attraversamento nei pressi della chiusa di Esna. Secondo queste fonti, la collisione tra le due navi avrebbe fatto cadere alcuni passeggeri e provocato il ferimento della donna, che aveva circa 50 anni. La turista sarebbe stata trasportata in condizioni critiche in ospedale nella città di Esna, lì sarebbe morta nel reparto di terapia intensiva. Le autorità hanno ordinato l'intervento del medico legale per accertare la causa del decesso e hanno autorizzato la consegna all'ambasciata italiana al Cairo per le procedure di rimpatrio.