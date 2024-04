video suggerito

Giallo a Parigi: tre morti nell'incendio di una casa, due avevano dei proiettili in testa Il rogo era divampato domenica in un appartamento a Rue de Charonne, nel cuore di Parigi: in un primo momento si era pensato a un incidente, ma le indagini stanno svelando uno scenario ben diverso.

A cura di Davide Falcioni

Si tinge di giallo quello che apparentemente era sembrato un incidente dalle conseguenze drammatiche avvenuto domenica in un appartamento di Parigi: nel corpo di una delle due vittime del rogo divampato a Rue de Charonne, infatti, è stato trovato il foro di un proiettile. Il colpo è stato portato alla testa con un'arma da fuoco e tale circostanza apre nuovi scenari investigativi. Come se non bastasse un foro di entrata di un proiettile è stato trovato anche sulla seconda vittima, mentre addosso a una terza vittima, morta dopo essersi gettata dalla finestra per sfuggire alle fiamme, sono stati trovati diversi documenti falsi.

Secondo quanto rivela stamattina Bfm Tv la svolta dell'inchiesta ha comportato il trasferimento delle indagini dalla polizia giudiziaria alla brigata criminale: "Si tratta di capire il meccanismo di quanto accaduto in quell'appartamento", ha detto all'emittente una fonte degli inquirenti, ricordando che "almeno 3 detonazioni sono state udite provenire domenica dall'appartamento in cui si sono sviluppate le fiamme, una poco prima che divampasse l'incendio".

Il dramma si è consumato in un appartamento al settimo e penultimo piano di un palazzo di rue de Charonne, una strada frequentata ogni giorno da migliaia di persone anche perché situata a poche centinaia di metri dal Canal Saint-Martin, una delle mete preferite dai giovani nella Ville Lumiere.

Per domare il rogo è stato necessario l'intervento di 70 vigili del fuoco e 17 camion antincendio. Un occupante dell'appartamento ha tentato di mettersi in salvo uscendo da una finestra ma è caduto nel vuoto ed è rimasto ucciso. Tuttavia le indagini hanno accertato che l'uomo era in possesso di diversi documenti di identità diversi, "lo stiamo ancora identificando", ha spiegato una fonte. Le ipotesi vanno dall'omicidio camuffato da incendio all'incidente, fino al suicidio, ma nessuna arma è stata trovata fra i resti carbonizzati dell'appartamento.