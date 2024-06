Due colossi bancari dicono addio ai bonus per i manager: guadagni fino a 25 volte lo stipendio base

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Introdotto come misura di austerity dopo la crisi economica e bancaria, il limite ai bonus dei manager bancari va in soffitta, almeno a Londra. Due colossi del settore come JPMorgan Chase e Goldman Sachs Group Inc, infatti, hanno deciso di dire addio al limite dello stipendio variabile per i manager dei due gruppi basati nel Regno Unito. La decisione delle due banche fa seguito alla scelta della Gran Bretagna di eliminare i limiti ai pagamenti dei top manager lo scorso ottobre.

La seconda grande banca a fare questo passo è stata JPMorgan Chase che ha comunicato ai suoi dipendenti nel Regno Unito che eliminerà i limiti ai bonus dei banchieri e permetterà di guadagnare un bonus pari a 10 volte il loro stipendio base. In precedenza però la stessa decisione era arrivata da Goldman Sachs che a maggio aveva comunicato il cambiamento, adottando però un'altra politica. L'approccio di Goldman Sachs infatti prevede una riduzione della retribuzione base ma al tempo stesso l'aumento del tetto del bonus fino a 25 volte lo stipendio base.

"Riteniamo di aver sviluppato una delle strutture retributive più attraenti ed equilibrate del settore", ha affermato JPMorgan Chase che ha confermato la retribuzione fissa precedente e scelto un approccio più moderato sui bonus rispetto alla rivale. Si prevede che molte banche seguiranno l'esempio nei prossimi mesi visto che i grandi istituti di credito sostengono che la mossa possa consentire loro di tenere il passo con i pacchetti salariali in altri mercati come quello di New York.

Anche altre grandi banche europee hanno chiesto all'Ue di valutare l'eliminazione del limite, in modo da non trovarsi in una situazione di svantaggio in termini di assunzioni rispetto al Regno Unito e agli Stati Uniti. La regola del limite ai bonus dei banchieri infatti era un ricordo dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione Europea, che ha introdotto il tetto nel 2014 in risposta alla crisi finanziaria globale e ha limitato a due volte lo stipendio base i bonus che le banche potevano pagare ai cosiddetti soggetti che assumono rischi materiali.