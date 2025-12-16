Due attacchi con coltello nelle scuole russe: morto un bambino di 10 anni, ferita anche un’insegnante

Un bambino di 10 anni è stato accoltellato a morte da un adolescente in una scuola nel villaggio di Gorki-2, vicino Mosca. A San Pietroburgo uno studente ha ferito un’insegnante che gli aveva messo un brutto voto in matematica.

Un bambino di dieci anni è morto dopo essere stato accoltellato all’interno di una scuola nel distretto di Odincovo, nella regione di Mosca. L’aggressione è avvenuta nelle prime ore del mattino nel villaggio di Gorki-2, dove un adolescente ha fatto irruzione nell’istituto armato di coltello. Secondo le autorità investigative russe, il ragazzo ha prima attaccato una guardia di sicurezza, spruzzandole in volto uno spray urticante, e subito dopo ha colpito uno studente delle classi elementari. Le ferite si sono rivelate fatali.

L’aggressore è stato fermato poco dopo e trasferito agli organi inquirenti. È stato aperto un procedimento penale per omicidio, mentre sul posto sono intervenuti investigatori e specialisti della scientifica. La procura ha avviato una verifica sulle misure di sicurezza dell’istituto. Gli studenti sono stati evacuati in un centro giovanile situato di fronte alla scuola e, secondo la garante per l’infanzia della regione di Mosca, a famiglie e minori coinvolti sarà garantito supporto psicologico.

A poche ore di distanza, un altro episodio di violenza ha scosso il sistema scolastico russo, questa volta a San Pietroburgo. In una scuola superiore della città, uno studente di nona classe ha accoltellato una giovane insegnante durante l’orario delle lezioni. Secondo quanto riferito dal Ministero dell’Interno, l’aggressione sarebbe stata innescata da un brutto voto ricevuto poco prima. Dopo l’attacco, il ragazzo avrebbe tentato di togliersi la vita, ma è stato bloccato dalla polizia.

L’insegnante, 29 anni, ha riportato diverse ferite da arma da taglio. Il Comitato Investigativo ha aperto un’indagine per tentato omicidio. Sia la docente sia lo studente sono stati ricoverati in ospedale: le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. I media locali hanno identificato l’insegnante come una professoressa di matematica e riferito che lo studente è figlio di un altro docente dello stesso istituto.