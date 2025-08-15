Esteri
video suggerito
video suggerito

Due aerei si scontrano sulla pista dell’aeroporto di Manchester, l’ala di un velivolo si rompe

Due aerei si sono scontrati sulla pista dell’aeroporto di Manchester questa mattina intorno alle 6.30. Un velivolo è rimasto danneggiato con la rottura di una delle ali e il conseguente trasferimento dei passeggeri su voli alternativi.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Gabriella Mazzeo
32 CONDIVISIONI
Immagine

Due aerei EasyJet si sono scontrati all'aeroporto di Manchester intorno alle 6.30 del mattino di oggi. Un aereo ha riportato danni a un'ala e i voli sono stati bloccati per alcune ore. I due velivoli si sarebbero scontrati durante il decollo: dopo lo scontro, gli ingegneri hanno dovuto effettuare una serie di controlli per la sicurezza dei passeggeri.

Alcuni testimoni hanno raccontato su X quanto accaduto, descrivendo lo scontro come "uno schianto sulla pista". L'aeroporto di Manchester è ora operativo, ma i viaggiatori sono stati avvisati che potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni.

Secondo Flight Radar24, il volo danneggiato avrebbe dovuto atterrare a Gibilterra. Per i passeggeri che avrebbero dovuto salire sull'aereo, sono previste soluzioni di viaggio alternative. Nessuno è rimasto ferito, fortunatamente. I passeggeri sono scesi dall'aereo in sicurezza e dopo i controlli sull'aereo, sono stati indirizzati verso le soluzioni più opportune per proseguire il viaggio. Chi avrebbe dovuto partire dall'aeroporto di Manchester nella giornata di oggi dovrà però mettere in conto ritardi e cancellazioni di voli a causa dell'imprevisto verificatosi in mattinata.

Leggi anche
Incidente aereo a Birmingham, temporaneamente chiuso l'aeroporto, numerosi voli dirottati in UK

Lunghe le code per recuperare i bagagli e per il cambio dei titoli di viaggio. Sui due aerei interessati dallo scontro, invece, verranno effettuate ancora alcune verifiche. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora state rese note, ma gli accertamenti dei prossimi giorni permetteranno di conoscere meglio cosa è accaduto alle 6.30 di questa mattina sulla pista dell'aeroporto di Manchester poco prima della partenza. L'aereo danneggiato, stando alle prime informazioni, sarebbe solo uno.

Esteri
32 CONDIVISIONI
Immagine
guerra in
ucraina
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: attesa per il vertice in Alaska
Perché il modello finlandese sarebbe una trappola per l’Ucraina: parla l’ex ambasciatore di Helsinki a Mosca
"La guerra non finirà ora": l'ex ambasciatore Usa in Ucraina spiega tre possibili esiti dell'incontro
Incontro Trump-Putin, cosa sappiamo: quando ci sarà il vertice per la pace in Ucraina e perché in Alaska
“Il vertice con Trump è una vittoria di Putin, ma non porta la pace in Ucraina”: parla l'esperto di negoziati
Trump avvisa Putin dopo la call con Zelensky: "Se non ferma la guerra, avrà gravi conseguenze"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views