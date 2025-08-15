Due aerei si scontrano sulla pista dell’aeroporto di Manchester, l’ala di un velivolo si rompe

Due aerei si sono scontrati sulla pista dell’aeroporto di Manchester questa mattina intorno alle 6.30. Un velivolo è rimasto danneggiato con la rottura di una delle ali e il conseguente trasferimento dei passeggeri su voli alternativi.

Due aerei EasyJet si sono scontrati all'aeroporto di Manchester intorno alle 6.30 del mattino di oggi. Un aereo ha riportato danni a un'ala e i voli sono stati bloccati per alcune ore. I due velivoli si sarebbero scontrati durante il decollo: dopo lo scontro, gli ingegneri hanno dovuto effettuare una serie di controlli per la sicurezza dei passeggeri.

Alcuni testimoni hanno raccontato su X quanto accaduto, descrivendo lo scontro come "uno schianto sulla pista". L'aeroporto di Manchester è ora operativo, ma i viaggiatori sono stati avvisati che potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni.

Secondo Flight Radar24, il volo danneggiato avrebbe dovuto atterrare a Gibilterra. Per i passeggeri che avrebbero dovuto salire sull'aereo, sono previste soluzioni di viaggio alternative. Nessuno è rimasto ferito, fortunatamente. I passeggeri sono scesi dall'aereo in sicurezza e dopo i controlli sull'aereo, sono stati indirizzati verso le soluzioni più opportune per proseguire il viaggio. Chi avrebbe dovuto partire dall'aeroporto di Manchester nella giornata di oggi dovrà però mettere in conto ritardi e cancellazioni di voli a causa dell'imprevisto verificatosi in mattinata.

Lunghe le code per recuperare i bagagli e per il cambio dei titoli di viaggio. Sui due aerei interessati dallo scontro, invece, verranno effettuate ancora alcune verifiche. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora state rese note, ma gli accertamenti dei prossimi giorni permetteranno di conoscere meglio cosa è accaduto alle 6.30 di questa mattina sulla pista dell'aeroporto di Manchester poco prima della partenza. L'aereo danneggiato, stando alle prime informazioni, sarebbe solo uno.