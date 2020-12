Dramma in casa nelle scorse ore in Austria dove un giovane papà ha ucciso le sue due figliolette, una di 2 anni e l'altra di nove mesi, prima di tentare un suicidio non riuscito. La tragedia familiare si è consumata nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 dicembre, a Laengenfeld, nel distretto di Imst. nel Tirolo austriaco. Scenario del duplice delitto una villetta unifamiliare nella cittadina austriaca della zona di Soelden dove la famiglia abitava. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, quando una chiamata di emergenza ha avvertito la polizia che le bimbe erano in pericolo.

Quando le prime volanti con gli agenti sono accorse sul posto, per le due piccole non c'era più nulla da fare. I soccorritori medici, allertati dalla polizia e arrivati sul posto anche con un elicottero, purtroppo hanno solo potuto constatare il loro decesso che, secondo i primi rilievi, sarebbe avvenuto per strangolamento. Il padre delle due piccole, un uomo di 28 anni, invece era ancora vivo. L'uomo successivamente al delitto avrebbe tentato il suicidio. Trasportato all'ospedale di Zams, non sarebbe in pericolo di vita. Il ventottenne ora è piantonato in ospedale con l'accusa di aver ucciso le figlie. Gli inquirenti austriaci però ancora non hanno sentito l'uomo e il motivo del tragico gesto e le circostanze esatte del crimine sono ancora oggetto di indagine.

A lanciare l'allarme sarebbe stata la madre delle piccole e compagna dell'uomo. La donna pare non fosse in casa al momento del crimine perché impegnata sul posto di lavoro. Quando non è riuscita a contattare il marito per telefono nel pomeriggio, ha deciso di chiamare la polizia. Le sue preoccupazioni purtroppo si sono rivelate fondate con la drammatica scoperta in casa da parte degli agenti.