Dramma in Costa Rica, bimbo trascinato in acqua e sbranato da un coccodrillo davanti ai genitori Julio Otero Fernandez risiedeva con la famiglia a Matina, in Costa Rica. La sua vita è stata spezzata a soli 8 anni: è stato sbranato da un coccodrillo nel fiume “Rio Matina”. La tragedia si è consumata davanti ai genitori sconvolti.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Julio Otero Fernández, morto sbranato da un coccodrillo sul fiume Matina in Costa Rica (Facebook)

Una tragedia che lascia attoniti, quella che ha colpito la famiglia Fernandez a Matina, in Costa Rica: il piccolo Julio Otero Fernandez stava remando nelle acque poco profonde del "Rio Matina", quando è stato sbranato vivo da un coccodrillo. Il rettile lo ha trascinato sottacqua davanti agli occhi sconvolti dei genitori.

"La cosa più orribile per mia moglie è stata vedere quel coccodrillo galleggiare con il corpo di mio figlio", sono state le parole di Don Julio Fernandez, il padre del bambino, riportate dal Daily Mail.

Inorriditi e scioccati dall'accaduto, i genitori di Julio hanno implorato le autorità di fare il possibile per ritrovare il corpo del figlio e sopprimere l'animale che lo ha attaccato.

Le ricerche sono state ostacolate dalle intense piogge e non hanno portato a nulla: "La nostra ipotesi è che l'animale abbia portato il bambino nella sua tana, ma ci sono tanti coccodrilli e altrettante tane in quella zona. Non abbiamo idea di quale sia", ha dichiarato in merito Tatiana Diaz, capo della Croce Rossa locale.

I genitori del bambino hanno annunciato anche l'intenzione di lasciare il Paese – insieme agli altri quattro figli compresi tra i 3 e i 16 anni – e trasferirsi in Nicaragua per superare lo shock.

"È impossibile continuare a vivere qui, perché in ogni angolo della casa troviamo qualcosa che ci ricorda ‘Julito'. Questo ci provoca molto dolore – ha detto sempre la madre della vittima, che poi ha aggiunto – continuano a proteggere gli animali che possono uscire dal fiume e attaccare le persone. È spaventoso pensare che ciò possa accadere ancora".

Il lutto ha avvolto naturalmente anche i fratelli di Julio: "Gli altri miei figli cercano di farsi forza l'uno con l'altro – ha riferito infine la donna – ma non posso fare a meno di accorgermi che sono molto tristi tutti quanti".