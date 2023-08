Donna uccisa, fatta a pezzi con una motosega e nascosta in tre valigie: arrestato il marito Choc negli USA, dove un uomo di 78 anni, William Lowe Jr, è stato arrestato per aver ucciso la moglie: l’avrebbe ammazzata con un colpo di pistola alla testa, poi ne avrebbe smembrato il corpo con una motosega e nascosto i resti in tre valigie rinvenute in un canale a Delray Beach, in Florida.

A cura di Ida Artiaco

Ha ucciso, fatto a pezzi con una motosega e nascosto in tre valigie la moglie. Per questo, un uomo di 78 anni, William Lowe Jr, ex veterano dei Marines, è stato arrestato a Delray Beach, in Florida, al termine di un incessante lavoro investigativo condotto dalla polizia locale che è riuscita a risolvere quello che all'inizio sembrava un vero e proprio mistero.

Gli agenti avevano infatti trovato il 21 luglio scorso resti umani smembrati in tre valigie in un canale a Delray Beach dopo la chiamata di un residente. Dagli accertamenti era emerso che le valigie erano state gettate in acqua almeno tra il 17 e il 20 luglio. Il 23 luglio era stato lanciato un appello affinché chiunque avesse informazioni le condividesse con le forze dell'ordine per identificare la vittima.

Di fronte alla mancanza di risultati dalla prima convocazione di testimoni, il 27 luglio gli investigatori hanno pubblicato sui social media diverse foto, tra cui una ricostruzione del volto della vittima e altre immagini che ritraggono le valigie.

Proprio queste immagini, insieme ai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, hanno permesso agli agenti di arrivare a William Lowe. Alcuni testimoni hanno detto alla polizia di aver visto un uomo anziano che fissava una delle valigie nella zona del ritrovamento. Secondo uno di loro, il 78enne si era recato "cinque o sei volte" nel luogo in cui erano state ritrovate le valigie nei tre giorni precedenti il ​​ritrovamento del cadavere.

Gli investigatori sono stati in grado di identificare la targa del veicolo e hanno localizzato il sospetto. Interrogato lunedì scorso dalla polizia, l'uomo aveva spiegato che sua moglie era in Brasile, suo paese d'origine, da "circa tre settimane". Ma durante una perquisizione a casa sua sono state rinvenute grandi quantità di sangue in diversi punti, "inclusi il soggiorno, la sala da pranzo, il corridoio, entrambi i bagni e la camera da letto", come riporta la CNN.

Alla fine, giovedì scorso, gli agenti hanno identificato la vittima come la moglie del 78enne, Aydil Barbosa Fontes, 80enne di origine brasiliana. Secondo quanto ricostruito e grazie ai risultati dell'esame sul corpo, sarebbe stata uccisa con un colpo di pistola alla testa, rinvenuta nell'appartamento della coppia, poi l'uomo ne avrebbe smembrato il corpo con una motosega.

William Lowe è stato così arrestato, anche se davanti al giudice si è dichiarato non colpevole. È accusato di omicidio di primo grado e abuso di cadavere. È stato trasferito nella prigione della contea di Palm Beach.