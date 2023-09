Donna aggredita dai suoi due Rottweiler, sui social scriveva: “Sono i miei bambini” Sulla pagina Facebook Nikita Piil, australiana di 31 anni, pubblicava continuamente post in cui esprimeva il suo grande amore per i suoi due rottweiler, Bronx e Harlem. Pochi giorni fa però i due animali l’hanno aggredita all’esterno della casa in cui abitava a Perth, in Australia. La donna è stata ricoverata in gravissime condizioni e sottoposta a un intervento chirurgico per salvarle un braccio.

A cura di Eleonora Panseri

Sulla pagina Facebook Nikita Piil, donna australiana di 31 anni, pubblicava soprattutto post che esprimevano il suo amore per i suoi due rottweiler, Bronx e Harlem. Pochi giorni fa però i due animali l'hanno aggredita.

La donna è stata ricoverata in gravissime condizioni e sottoposta a un delicato intervento chirurgico per salvarle un braccio, dopo che i cani le si sono rivoltati contro all'esterno della sua casa di Perth, in Australia, nel pomeriggio di sabato 16 settembre.

Il profilo della donna è pieno di messaggi in cui dichiara la sua passione per la razza Rottweiler e per i due cani con cui viveva. "Buon primo compleanno, piccolo Bronx! Non potevo chiedere un compagno più incredibile, leale, intelligente e protettivo. Sei tutto il mo mondo", scriveva la donna in un post parlando di uno dei due animali. "I miei bambini", si legge invece sotto una foto pubblicata su Facebbok che ritrae i due animali insieme.

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 16.35, quando le urla disperate della 31enne hanno iniziato a riempire le strade del quartiere e ad allertare i vicini che hanno subito cercato di intervenire. Nonostante i tentativi dei presenti di fermarli, i due cani hanno continuato a sbranare la padrona per almeno 10 minuti, fino all'arrivo della polizia.

La donna ha riportato ferite profonde alle braccia e a una gamba ed è stata ricoverata in gravi condizioni al Royal Hospital di Perth. Gli agenti di polizia hanno tentato di utilizzare prima il teaser con i due cani ma, alla fine, si sono trovati costretti a sparare, lasciando uno dei due in fin di vita. Gli animali sono stati in seguito sequestrati e consegnati all'amministrazione della città di Cockburn, il cane colpito dalla polizia è stato abbattuto a causa delle feriti riportate.