Discarica crolla e travolge gli operai: almeno undici morti e molti dispersi nelle Filippine

Sale a 11 il bilancio del crollo della discarica di Binaliw a Cebu: oltre 20 dispersi, ricerche in corso e indagini su cause e gestione dei rifiuti.

Sale a undici il numero delle vittime del crollo di una discarica nelle Filippine centrali, mentre le ricerche dei dispersi proseguono senza sosta. La frana si è verificata la scorsa settimana nell’impianto di Binaliw, a Cebu City, quando sul posto erano presenti oltre cento lavoratori. Dodici persone sono state estratte vive dalle macerie, ma più di venti risultano ancora disperse.

Già nelle prime ore successive al disastro, le speranze di trovare superstiti sembravano ridotte al minimo: tonnellate di rifiuti e detriti avevano travolto l’area, rendendo estremamente complesso l’intervento dei soccorritori. Eppure, durante le operazioni di ricerca di ieri, sono stati individuati segnali compatibili con la presenza di persone ancora in vita. Un elemento che ha spinto le autorità locali a mantenere attivo il dispositivo di emergenza e a proseguire le ricerche in modalità di soccorso.

Il crollo ha acceso un ampio dibattito pubblico, alimentando richieste di chiarimenti sulle cause dell’incidente e sullo stato della gestione dei rifiuti nel Paese. Le autorità ambientali hanno disposto la sospensione immediata delle attività della società che gestisce la discarica, imponendo la presentazione di un piano di adeguamento entro tre mesi. Parallelamente è stata avviata un’indagine formale per accertare eventuali responsabilità.

Anche la politica è intervenuta. Diversi parlamentari hanno chiesto una revisione delle condizioni di lavoro degli addetti del settore e delle norme che regolano il trattamento dei rifiuti. “Una tragedia annunciata”, è il giudizio di chi ricorda come incidenti simili si siano già verificati in passato, senza che siano seguite riforme strutturali in grado di eliminare i rischi.

Dal quartiere vicino alla discarica arrivano racconti drammatici. Un residente ha descritto scene di panico e persone in fuga, parlando di un improvviso collasso che ha travolto edifici e mezzi. Sua moglie, impiegata nell’impianto, è stata ritrovata senza vita il giorno successivo.

Secondo le prime valutazioni tecniche, a contribuire alla frana sarebbero state le piogge intense delle ultime settimane, che avrebbero aumentato il peso dei rifiuti accumulati, insieme a criticità di natura ingegneristica. Accertamenti più approfonditi sono in corso.

Le discariche restano una componente centrale del sistema di smaltimento nelle grandi città filippine, soprattutto in centri strategici come Cebu, snodo commerciale e dei trasporti delle isole Visayas. Proprio per questo, sottolineano osservatori e attivisti, quanto accaduto a Binaliw potrebbe diventare un punto di svolta, imponendo scelte politiche e tecniche finora rimandate.