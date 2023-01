Dimentica la moglie in strada durante una vacanza di Capodanno, se ne accorge solo dopo 160 km Ha dimenticato la moglie in strada dopo una breve sosta durante un viaggio in auto, ma se n’è accorto solo dopo aver percorso 160 chilometri. È accaduto a una coppia in Thailandia mentre si dirigevano a festeggiare il Capodanno in famiglia.

Immagine di repertorio

Si è accorto solo dopo aver percorso 160 chilometri che la moglie non era più con lui in auto. Quando però ha provato a contattarla ha realizzato che sia il cellulare che il portafogli della donna erano rimasti nella vettura. La consorte, malcapitata, non si era data alla macchia ma era rimasta in strada, dove lui si era fermato poco prima per fare benzina, e non era più risalita.

È una storia singolare quella che arriva dalla Thailandia e che vede protagonista una coppia, formata da marito e moglie, che aveva scelto una vacanza in occasione del Capodanno. Boonton Chensu, 55 anni, e Amanuy Chaimoon, 49 anni, erano in viaggio diretti nella loro città natale nella provincia di Mahasara Kham, per passare l'ultimo giorno dell'anno insieme alla famiglia. Il 25 dicembre però, durante il viaggio, qualcosa è andato storto.

Boonton ha infatti accostato nei pressi di una stazione di servizio per fare benzina e andare in bagno. Un lasso di tempo in cui anche la moglie, che intanto riposava sui sedili posteriori della vettura, ha deciso di concedersi un break per fare i propri bisogni. Amanuy però, al contrario del marito, ha cercato un posticino appartato per fare pipì senza portare con sé né il cellulare né la borsa o altri effetti personali.

Intanto il marito, risalito in auto senza accorgersi dell'assenza della moglie, ha messo in moto ed è ripartito lasciando di fatto la donna in strada nella notte, senza soldi né cellulare, nascosta dietro un cespuglio. Quando la 49enne si è accorta che il marito era sparito e di essere sola, con la stazione di servizio chiusa, ha iniziato a camminare per raggiungere il centro abitato più vicino, Kabin Buri. E così alle 5 del mattino, dopo una passeggiata di 20 chilometri, ha chiesto aiuto a una stazione della polizia.

Dopo essere riuscita a contattare il marito spigandogli l'accaduto, l'uomo, a quanto pare, è tornato a recuperare la moglie chiedendole scusa e mortificandosi a più riprese, ma la donna non avrebbe battuto ciglio risalendo in auto e proseguendo così il viaggio verso il Capodanno.