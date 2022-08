Detersivo per i piatti servito al posto del succo di frutta: anziana muore nella casa di riposo Il caso arriva dalla California. La vittima, Gertrude Elizabeth Murison Maxwell, era ospite della Atria Park of San Mateo. Altri due residenti sono stati ricoverati.

Una donna di 93 anni è morta in una casa di riposo a San Mateo, in California. Secondo quanto riferito dalla polizia avrebbe ingerito "sostanze chimiche tossiche". ABC7News riferisce che all'anziana sarebbe stato dato del detersivo per piatti al posto di un succo di frutta. La vittima si chiamava Gertrude Elizabeth Murison Maxwell.

"Sono preoccupata che il livello di assistenza non sia adeguato… problemi come questo non dovrebbero accadere", ha affermato June Lee, residente a Hillsborough, che aveva in programma di affidare suo marito alle cure della struttura incriminata (Atria Park of San Mateo) questa settimana.

"Non prenderò più in considerazione questa struttura di residenza assistita", ha detto Lee, aggiungendo: "Hanno menzionato qualcosa sull'incidente? No, il direttore non ha detto nulla".

L'incidente è avvenuto domenica notte. Il team di Atria Park of San Mateo ha detto che anche altri due residenti sono stati ricoverati in ospedale. Nella loro dichiarazione, hanno rivelato quale fosse la sostanza chimica tossica: "Possiamo confermare che tre dei nostri residenti sono stati recentemente trasportati in ospedale. Gli è stata erroneamente servitiodel detersivo per piatti come succo di frutta".

Il procuratore distrettuale di San Mateo Steve Wagstaffe ha confermato che la polizia di San Mateo sta indagando sulla vicenda. "Se le persone non prestassero attenzione ai liquidi e altri ne subissero danni o morte, sarebbe ovviamente una causa molto significativa. Tecnicamente c'è una cosa nel diritto penale chiamata negligenza penale", ha affermato Wagstaffe.

La struttura ha poi confermato che sta conducendo un'indagine interna e che i dipendenti coinvolti sono stati per il momento sospesi.