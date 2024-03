Decine di tartarughe infilate nei calzini e spedite come biscotti: terribile contrabbando di animali Il terribile contrabbando di animali, scoperto dalla polizia statunitense nella contea di Los Angeles, nello stato della California, ha portato all’arresto di uomo ritenuto a capo di una banda specializzata nel settore. Chiuse nei calzini, le tartarughe venivano spedite in Cina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Decine di tartarughe infilate nei calzini e messe in pacchi contrassegnati come contenenti mandorle e biscotti al cioccolato e spediti dall'altra parte del mondo. È il terribile contrabbando di animali scoperto dalla polizia statunitense nella contea di Los Angeles, nello stato della California, e che ha portato all'arresto di uomo ritenuto a capo di una banda specializzata nel settore. Il 53enne cinese Sai Keung Tin è stato accusato venerdì di quattro capi di imputazione per esportazione di merci illegali dopo il suo arresto avvenuto il 25 febbraio all'aeroporto internazionale di New York City mentre ritornava da Hong Kong.

Secondo l'accusa, proprio la sua abitazione di Hong Kong era la destinazione delle tartarughe intercettiate presso un centro postale internazionale a Torrance nell'estate scorsa. I quattro pacchi contenenti 40 tartarughe erano indirizzati a "Ji Yearlong", un nome ritenuto essere uno degli alias di Tin, conosciuto anche come "SK Tin", Ricky Tin" e "Ji Yearlong".

Tre dei pacchi contenevano da otto a dodici tartarughe vive. Il quarto pacchetto conteneva sette tartarughe vive e una tartaruga ormai già morta. Tutte erano avvolte in calzini usati per proteggere i gusci ma anche attutire le loro grida. Le tartarughe rinvenute sono di una specie originaria delle regioni boscose degli Stati Uniti orientali che è particolarmente apprezzata nel commercio di animali domestici, in particolare in Cina e Hong Kong. Questi animali sono protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Secondo l'accusa, Tin sarebbe un socio di Kang Juntao, 27enne cinese già condannato come contrabbandiere internazionale di tartarughe. Kang ha reclutato bracconieri e fornitori di tartarughe negli Stati Uniti per spedire le tartarughe a livello nazionale a intermediari, che avrebbero poi raggruppato le tartarughe in altri pacchi e le avrebbero inviate a Hong Kong. I documenti del tribunale affermano che da giugno 2017 a dicembre 2018, Kang ha organizzato la spedizione di almeno 1.500 tartarughe dagli Stati Uniti a Hong Kong con un valore di mercato superiore a 2,25 milioni di dollari.

Dopo l'arresto, il processo e la condanna di Kang, le forze dell'ordine hanno continuato a intercettare i pacchi indirizzati a Tin e ad altri. Se condannato, Tin rischia una pena massima di 10 anni di prigione federale per ogni accusa.