Dal seminterrato spuntano resti di bimbi morti, padre e figlia arrestati per incesto in Polonia I colleghi della ragazza hanno avvertito i servizi sociali di un possibile caso di aborto in casa. Le successive indagini hanno portato alla luce l’orrore: il 53enne avrebbe violentato almeno una delle figlie e avrebbe intrattenuto un rapporto incestuoso con la 20enne arrestata.

A cura di Antonio Palma

Un uomo di 54 anni e sua figlia di 20 anni sono stati arrestati dalla polizia in Polonia con la pesantissima accusa di incesto e di infanticidio. La terribile storia arriva da Czerniki, un piccolo villaggio nel nord della Polonia, a circa 50 km da Danzica, dove tra venerdì e sabato scorsi la polizia ha scoperto i corpi di tre neonati sepolti nel seminterrato della casa di famiglia. I resti dei neonati erano avvolti in sacchetti di plastica nera seppelliti poi in piccole e improvvisate tombe nel terreno.

La terribile storia è venuta a galla quando i colleghi della ragazza hanno avvertito i servizi sociali di un possibile caso di aborto illegale, un reato molto grave in un paese dove l'aborto è molto ostacolato. La giovane infatti prima dell’estate era ingrassata con un pancione evidente, anche se aveva sempre negato la gravidanza, ma al ritorno dalle ferie era irriconoscibile, magra e con evidenti difficoltà. Qualcuno ha iniziato a sospettare ed è partita la segnalazione.

La polizia, intervenuta in casa della giovane, però non si aspettava di trovare un vero e proprio cimitero di neonati con almeno tre corpi seppelliti in vari stati di decomposizione. I resti dei primi due bimbi trovati venerdì, un terzo sabato ma sul posto si cerca ancora perché si sospetta possano essercene degli altri.

Le successive indagini hanno portato alla luce l’orrore: il 53enne avrebbe violentato almeno una delle figlie e avrebbe intrattenuto un rapporto incestuoso con l’altra, a detta degli inquirenti, in maniera consensuale. Entrambi sono stati arrestati. Come ha spiegato il procuratore della Procura distrettuale di Danzica, la giovane è stata accusata di tre capi d'imputazione, due di omicidio di bimbi e uno di relazione incestuosa con il padre. Quest’ultimo invece è accusato degli omicidi dei tre bimbi, di incesto e di violenza sessuale sull’altra figlia. Secondo l’accusa, due dei bimbi trovati morti sono degli arrestati mentre il terzo era dell’altra figlia del 54enne vittima di stupro, che non abita più con loro e che ha denunciato il padre.

Secondo le testimonianze raccolte dai media locali, l’uomo aveva perso la moglie 15 anni fa e da allora era rimasto solo con i 12 figli. Col tempo i più grandi sarebbero andati via e negli ultimi anni era rimasto solo con le due figlie. I residenti della zona raccontano che da tempo padre e figlia vivevano come una coppia e che lui aveva totale controllo su di lei. “Vivevano come una coppia. Lei lo chiamava per nome. Camminavano mano nella mano e qualche mese fa le ha rasato la testa perché gli altri ragazzi non la guardassero” hanno rivelato. Le autopsie sui bambini ritrovati finora non hanno dato agli investigatori una risposta certa alla domanda su cosa abbia causato la loro morte. Per ora ci sono solo ipotesi e per determinare con certezza la causa della morte dei neonati saranno necessari ulteriori esami medico legali.