Dai sedili posteriori tira freno a mano a 90km/h e causa gravissimo incidente: "Non so perché" "Non so perché l'ho fatto" ha detto agli inquirenti inglesi il 28enne britannico il cui gesto ha causato un incidente stradale con tre feriti gravi. "Ha causato una collisione devastante a causa della sua inspiegabile stupidità" ha detto la polizia.

A cura di Antonio Palma

Stava viaggiando come passeggero sui sedili posteriori dell’auto di un amico che andava a 90km/h quando ha improvvisamente afferrato il freno a mano e lo ha tirato con forza, causando un gravissimo incidente stradale con tre feriti gravi. Protagonista dell’assurdo gesto un 28enne inglese, Jack Sharpe, ora condannato dal Tribunale di Portsmouth a 23 mesi di carcere per il reato di lesioni personali gravi.

I fatti risalgono al novembre dello scorso anno quando il giovane 28enne, membro delle forze armate britanniche, era in viaggio con due colleghi sull’autostrada A259 vicino a Chichester, nel West Sussex. La vettura viaggiava a circa 90 km/h e quindi nei limiti di velocità consentiti ma a un tratto Sharpe, da dietro, ha afferrato il freno a mano e lo ha tirato senza che il guidatore se ne accorgesse, facendo sbandare la vettura.

Un comportamento inspiegabile che lo stesso 28enne non ha saputo giustificare. “Non so perché l’ho fatto” ha detto agli inquirenti. Il suo gesto sconsiderato ha fatto perdere il controllo della vettura al guidatore. L’auto infatti ha sbandato ed è finita nella corsia opposta di marcia dove purtroppo si è scontrata frontalmente con un’altra vettura su cui viaggiavano due anziani.

Uno schianto terribile che ha causato ferite potenzialmente mortali per il passeggero dell’altra auto e ferite gravi al guidatore. Anche il passeggero anteriore dell’auto su cui viaggiava il 28enne, un collega di Sharpe, ha riportato ferite gravi che gli sono costate il futuro nelle forze armate. Ferite meno gravi per l’automobilista.

"Sharpe ha causato una collisione devastante a causa della sua inspiegabile stupidità” ha dichiarato l'agente investigativo dell'Unità di polizia stradale del Sussex che ha indagato sul caso. "Non ha mostrato rimorso o preoccupazione per i feriti – una coppia di anziani completamente innocenti che viaggiava in un veicolo e i suoi due colleghi che viaggiavano nel veicolo in cui si trovava – uno dei quali ha avuto un grave impatto sulla sua carriera nelle forze armate a causa dell'infortunio” ha aggiunto l’agente.

Sharpe ha ammesso due capi di imputazione per aver causato lesioni personali gravi, due capi di imputazione per aver causato danni a un veicolo a motore e uno per aggressione comune.