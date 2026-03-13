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Dà una spallata a una bambina per strada nel cuore di Tokyo e la butta a terra: “Gente senza cuore”. Il video

All’incrocio di Shibuya, a Tokyo, una bambina che posa per una foto viene spinta violentemente a terra da una passante. Il video girato dalla madre diventa virale.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Il momento in cui la bambina viene spintonata a Shibuya
Il momento in cui la bambina viene spintonata a Shibuya

La location è una delle più iconiche del mondo: l'incrocio di Shibuya, a Tokyo, dove ogni giorno transitano almeno tremila persone tra residenti e turisti. Proprio attraversare la strada in mezzo al fiume di gente è diventato un rito di passaggio per vivere "l'esperienza Shibuya". Quando il semaforo dà il via libera i pedoni passano sulle strisce pedonali e molti scelgono proprio questo momento per scattare una foto ricordo. Tra loro c'è anche la bambina diventata virale perché, mentre attraversa, una donna che arriva dalla parte opposta della strada le tira un violento spintone.

La madre della bimba, che stava riprendendo tutta la scena, immortala l'intera sequenza in un video diventato immediatamente virale in tutto il mondo. Le immagini mostrano la bimba mentre, felice e sorridente, attraversa la strada facendo lo slalom tra i passanti. A un certo punto si ferma sulle strisce e si mette in posa facendo il segno della vittoria con le dita. È a questo punto che avviene qualcosa di imprevisto: una donna vestita con un cappotto verdeacqua che arriva nella direzione opposta dà una violenta spallata alla bambina che infatti finisce a terra nel mezzo dell'incrocio.

Solo il video postato sulla pagina Instagram della madre della piccola "vittima" ha totalizzato 29 milioni di visualizzazioni. La didascalia scritta dal genitore deluso recita: "Vieni a scattare una foto nel famoso incrocio di Shibuya e scopri che le persone senza cuore danno spintonate ai bambini".

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Un pomeriggio che non si è concluso nel migliore dei modi per la famigliola che aveva in mente di creare qualche momento felice, e invece si è ritrovata a fare i conti con il fenomeno del butsukari otoko, letteralmente "uomo che urta". Il fenomeno tristemente noto in Giappone in cui per sfogare il nervosismo le persone spintonano gli ignari passanti sfruttando i luoghi molto affollati, proprio come Shibuya.

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