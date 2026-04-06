Iran, la guerra in diretta: USA e Teheran hanno ricevuto proposta di Islamabad per fine conflitto: “Prevista riapertura Hormuz”

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha sentito oggi al telefono il suo omologo cinese Wang Yi. Lo riferisce il ministero degli Esteri russo. I ministri, si legge in una nota, "hanno discusso della situazione nel Golfo Persico, nonchè degli sforzi internazionali volti a porre fine al più presto al confronto in questa importante regione e ad avviare un dialogo politico e diplomatico". In questo contesto, "sono state discusse le modalità per rafforzare la cooperazione russo-cinese nelle sedi internazionali e, soprattutto, alle Nazioni Unite". I ministri, poi, "hanno espresso soddisfazione per la convergenza di posizione tra Russia e Cina sulla maggior parte delle questioni all'ordine del giorno a livello globale, compresa la situazione relativa all'Iran in relazione all'aggressione immotivata da parte degli Stati Uniti e di Israele contro quel paese. Le parti hanno concordato di proseguire lo stretto coordinamento su tutta la gamma di questioni di interesse reciproco all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza dell'Onu, anche attraverso le missioni permanenti di Russia e Cina alle Nazioni Unite a New York", si chiude la nota.