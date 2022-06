Custode stuzzica il leone, l’animale gli stacca un dito a morsi davanti ai turisti L’episodio in una struttura situata a Lacovia, in Giamaica. Molti hanno continuato a filmarlo pensando si trattasse di uno scherzo.

A cura di Antonio Palma

“Sono azioni terribili e tragiche e non rappresentano le procedure e le politiche di sicurezza che devono essere rispettate in ogni momento nello zoo” così il Jamaica Zoo ha condannato il comportamento di un proprio custode che ha ripetutamente stuzzicato un leone in gabbia davanti ai turisti fino a quando l’animale non lo ha afferrato attraverso la recinzione staccandogli un dito a morsi.

L’episodio risale a due settimane fa quando la scena è stata immortalata da alcuni turisti in visita allo zoo ed è finita online sui social scatenando una valanga di polemiche. Nel video si vede il lavoratore, che è stato identificato come Ricardo Jones dalla direzione dello zoo, che continua a pungolare il leone in gabbia prima di infilare il dito nell'angolo della bocca dell'animale. L'addetto inserisce e ritira ripetutamente il dito facendo innervosire sempre di più l’animale che ruggisce e infine lo addenta. Alla fine si vede che tenta di sottrarsi all'animale per diversi secondi prima di liberarsi.

Inizialmente nessuno è accorso ad aiutarlo e molti hanno continuato a filmarlo con i cellulari pensando a una messa in scena. Alcuni dei testimoni infatti hanno raccontato ai giornali locali che all’inizio pensavano si trattasse di uno scherzo, visto anche il precedente comportamento del custode, e solo quando hanno notato la mano insanguinata si sono resi conto di quanto fosse accaduto.

Lo zoo, una struttura situata a Lacovia, nel distretto di Burton, ha spiegato che l’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale dove il pezzo di dito gli è stato riattaccato e ora si sta riprendendo. “È un evento sfortunato che non sarebbe mai dovuto accadere e stiamo facendo di tutto per aiutare l’uomo" spiegano dallo zoo secondo cui il custode è dipendente di una dita esterna che ha in appalto i servizi per lo zoo.

Dopo il fatto, lo zoo però è finito al centro dell’attenzione e, a seguito di controlli, le autorità hanno riscontrato una serie di carenze sia dal punto di vista formale come la mancanza di licenze sia dal punto di vista strutturale per alcune gabbie e strutture non a norma. Le indagini però proseguono e le autorità si riservano di determinare le sanzioni del caso.