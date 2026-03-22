Crollano due edifici a Istanbul dopo esplosione per fuga di gas: persone sotto macerie

Domenica di paura a Istanbul: un'esplosione di gas naturale nel quartiere centrale di Fatih nella Capitale della Turchia ha causato il crollo di due edifici adiacenti. Il personale di ricerca e soccorso è stato immediatamente inviato sul luogo della deflagrazione, avvenuta a mezzogiorno ora locale (intorno alle 11 in Italia) e ha constatato che almeno una decina di persone erano intrappolate sotto le macerie.

Il governatore di Istanbul, Davut Gul, ha dichiarato che sono state recuperate sette persone, attualmente ricoverate in ospedali vicini. L'emittente statale Trt ha riferito che anche un'ottava persona è stata recuperata e trasportata in ospedale. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso per trovare l'ultimo disperso. Secondo Trt, nessuno dei sopravvissuti è in condizioni critiche. Uno degli edifici crollati era a due piani, l'altro a un solo piano. In una nota aggiornata alle 13 ora locale si specifica che "della cinque persone che si ritiene siano intrappolate sotto le macerie, tre sono state tratte in salvo e trasportate in ospedale. Le operazioni di ricerca e soccorso continuano per le due persone rimanenti".

Anche il ministro della Salute, Kemal Memişoğlu, ha parlato dell'incidente: "Nei nostri ospedali continuano le cure per gli 8 cittadini estratti dalle macerie a seguito dell'esplosione. Le nostre squadre sanitarie proseguono il loro lavoro sul posto in coordinamento con le altre unità competenti", ha dichiarato.

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