Crolla tetto della chiesa durante un battesimo, 9 morti e 40 feriti in Messico: bimbi tra le vittime Tragedia a Ciudad Madero, nello stato di Tamaulipas, nel nord est del Messico: il tetto di una chiesa è crollato durante la celebrazione di un battesimo provocando la morte di almeno 9 persone, tra cui 3 bambini, Altri 40 i feriti.

A cura di Ida Artiaco

Foto da Facebook: Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Tragedia in Messico, dove il crollo del tetto di una chiesa, nella quale si stava celebrando un battesimo, ha provocato la morte di almeno 9 persone. Ma il bilancio è provvisorio e potrebbe salire nelle prossime ore. I feriti sono almeno 40, di cui almeno una ventina sono stati ricoverati.

Tra le vittime al momento si conterebbero 5 donne e 3 bambini secondo la stampa locale, ma si attendono conferme. Il dramma si è consumato nelle scorse ore presso la chiesa de la Santa Cruz a Ciudad Madero, nello stato di Tamaulipas, nel nord est del Messico. Lo riferisce il portavoce della sicurezza di Tamaulipas, mentre i media locali spiegano che il crollo è avvenuto durante la celebrazione di un battesimo.

Foto da Facebook: Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Nelle operazioni di soccorso, per cercare di estrarre chi è rimasto sotto le macerie, sono coinvolti soldati, poliziotti, vigili del fuoco, paramedici e cani molecolari. Il vescovo Jose Armando Alvarez ha rivolto via Facebook un videomessaggio in cui ha chiesto di "pregare per loro", per le vittime. "Stiamo vivendo un giorno molto difficile. Al momento di sta lavorando per recuperare i sopravvissuti che sono rimasti sepolti sotto le macerie", ha affermato.

Indagini sono in corso per cercare di capire cosa sia successo. Secondo le prime informazioni disponibili un portavoce delle autorità statali per la sicurezza ha attribuito il crollo a "un cedimento strutturale" anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Il governatore di Tamaulipas, Américo Villarreal, si è rammaricato dell'accaduto sul suo account X, già Twitter. "Sono profondamente dispiaciuto per quello che è successo alla Chiesa della Santa Croce. Ho chiesto al Segretario generale del Governo, al Coordinatore statale della Protezione civile e alle autorità del settore sanitario di recarsi sul luogo degli eventi per coordinare le manovre di soccorso. La mia solidarietà a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari e alla comunità tutta a causa di questo sfortunato incidente", ha scritto.