Croazia, ministro causa incidente in cui muore un uomo, premier lo licenzia mentre è ancora in ospedale Il primo ministro Croato ha deciso di destituire il suo ministro della Difesa mentre quest’ultimo si trovava ancora ricoverato in ospedale. L’e ministro della Difesa avrebbe causato la morte di un 40enne a bordo della sua jeep. Stando a quanto reso noto, nel tentativo di superare un camion, l’ex ministro avrebbe travolto il furgoncino dell’uomo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il premier croato Andrej Plenković ha destituito il suo ministro della Difesa, Mario Banozic, a poche ore dall'incidente stradale nel quale ha perso la vita una persona, l'automobilista che viaggiava sul mezzo opposto. La notizia è stata riportata dall'Associated Press.

Secondo quanto reso noto, il ministro della Difesa avrebbe causato l'incidente d'auto, provocando così la morte di una persona. Ricoverato in ospedale per gravi ferite, al momento del licenziamento era ancora in ospedale.

Il primo ministro croato ha destituito il suo ministro proprio mentre lui si trovava ancora in reparto. "Tenendo conto delle circostanze – ha sottolineato Plenković – ho deciso di destituire dalla sua carica il ministro Banozic". La vittima del sinistro stradale è un 40enne, padre di due figli. L'uomo si trovava alla guida del suo furgone, mentre il ministro viaggiava sulla sua jeep.

Al momento del sinistro stradale, Banozic si stava recando a una sessione di caccia con alcuni amici a bordo della sua vettura privata. Verso le 6 del mattino, nonostante la nebbia, a bordo della sua vettura ha provato a sorpassare un camion. Non avrebbe quindi visto arrivare il furgone dal verso opposto, alla cui guida vi era il 40enne deceduto sul colpo. L'impatto è stato inevitabile e l'uomo è morto quasi immediatamente. L'ex ministro, invece, è stato ricoverato d'urgenza per le gravi ferite riportate, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Banozic rischia al momento da uno ai 15 anni di carcere per omicidio stradale.

La decisione del premier croato è arrivata in un momento delicato per l'ex ministro della Difesa, ancora in ospedale per tutte le cure del caso. Secondo Plenković, il licenziamento è stato "obbligato" per permettere al ministro di gestire la vicenda giudiziaria e le ripercussioni che l'incidente potrebbe avere sulla sua salute fisica e mentale.