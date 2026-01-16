Crans Montana, Procura chiede 400mila franchi ai coniugi Moretti per la cauzione ma lui non ha reddito

La Procura di Sion ha valutato in 200mila franchi a testa la cauzione per Jacques e Jessica Moretti. L’uomo però risulta non avere reddito ma un suo collaboratore si è detto già disposto a versare la somma.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Strage di Crans-Montana in Svizzera ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del ristorante Constellation arrestati per la tragedia di Crans Montana potrebbero essere liberati su cauzione in attesa del processo, ma solo versando 400mila franchi svizzeri, cioè 200mila a testa. È questa infatti la cifra stabilita dalla Procura Generale di Sion che indaga sul terribile rogo di Capodanno in cui sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite.

Se scarcerato però Moretti potrebbe comunque essere sottoposto al braccialetto elettronico e alla consegna dei documenti d'identità visto il pericolo di fuga. Secondo quanto riporta una fonte al quotidiano "24Heures", un stretto collaboratore di Jacques Moretti avrebbe anche già detto di essere disposto a pagare per lui i 200.000 franchi svizzeri per far uscite l'imprenditore dal carcere al più presto. La somma, equivalente a circa 430mila euro e rivelata da fonti interne della Procura alla tv pubblica Svizzera RTS, potrebbe però non essere la cifra esatta visto che dovrà essere il tribunale per le misure coercitive a pronunciarsi ma dà comunque una misura della gravità dei reati contestati. I due infatti sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Attualmente l'imprenditore francese è in carcere mentre sua moglie è sottoposta a misure cautelari alternative come l'obbligo di firma e il divieto di espatrio.

La stessa somma in realtà era stata già citata nella richiesta di misure di custodia cautelare per l'uomo avanzata dalla sostituta procuratrice generale, Catherine Seppey la scorsa settimana, in cui si dà conto anche della mancanza di reddito da parte di Moretti. "Considerando che l'imputato non dispone attualmente di alcun reddito, che lui e sua moglie possiedono beni immobili gravati da ipoteche e veicoli in leasing, l'importo di 200 mila franchi appare adeguato" scriveva infatti il pm dopo aver chiesto l'arresto.

Il giudice quindi aveva stabilito che le misure proposte dal pubblico ministero erano accettabili soprattutto per il pericolo di fuga di Jacques Moretti ma anche per i pesanti indizi a carico della coppia che fanno emergere "forti sospetti di reati commessi per negligenza". Lo stesso Tribunale però aveva stabilito che la cifra esatta della cauzione deve essere stabilita al termine di un'istruttoria adeguata. Fino ad allora, quindi, Jacques Moretti resterà in carcere.