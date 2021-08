Covid Russia, 820 morti nelle ultime 24 ore: è record. E la gente non vuole più vaccinarsi Un primato negativo dovuto sicuramente allo scetticismo vaccinale: i contagi sono in fase calante dopo il picco dell’estate ma le vittime sono in forte crescita. I casi di Covid-19 accertati in Russia dall’inizio dell’epidemia hanno raggiunto quota 6.824.540, con 19.630 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 19.630 nuovi casi di Covid-19 e 820 morti. Si tratta di un nuovo record di vittime (una in più del primato precedente stabilito il 14 agosto) dall’inizio della pandemia da Coronavirus. Lo riporta la Tass citando il centro operativo anticoronavirus. In Russia, dall'inizio dell'epidemia il numero dei casi ha raggiunto quota 6.824.540, mentre il Paese è al sesto posto globale — e primo in Europa — con 179.243 morti dovute al Covid-19. Questo dato, tuttavia, tiene conto solo dei decessi in cui il virus è stato certificato come causa primaria di morte, in seguito ad un'autopsia.

I decessi sono in aumento, spiega il Moscow Times, anche se i nuovi casi sono in fase calante e le autorità hanno cominciato a eliminare le misure di restrizione imposte durante il picco estivo. C'è da dire che il Paese ha fatto registrare più volte il record di decessi giornalieri, proprio nel mese di agosto. L’aumento delle vittime, scrive il giornale moscovita, sarebbe dovuto allo scetticismo della popolazione nei confronti della vaccino anti Covid, nonostante in molte regioni sia stata introdotta l’obbligatorietà almeno per alcune categorie. Tali misure, in un primo momento, hanno permesso di accelerare la campagna di vaccinazione interna, che poi ha subito un rallentamento nelle ultime 2/3 settimane. In totale, soltanto 43 milioni di russi hanno ricevuto la prima dose di vaccino, il 29 per cento della popolazione (143 milioni), mentre 35,5 milioni — il 24 per cento — hanno ricevuto anche il richiamo.