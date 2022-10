Covid, cosa sta accadendo in UK e perché nel 2022 ci sono stati più ricoveri dei due anni precedenti L’immunologo Giacomo Gorini: “È vero, nel 2022 in UK ci sono stati più ricoveri rispetto al 2020 e al 2021. Ma Omicron è estremamente più infettiva delle varianti che circolavano all’epoca. Senza i vaccini anche quest’anno ci sarebbe stata una strage”.

Intervista a Dott. Giacomo Gorini Immunologo, membro del gruppo che ha sviluppato il vaccino anti-Covid-19 distribuito da AstraZeneca

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche il Regno Unito sta affrontando una nuova ondata di contagi da Sars-CoV-2. Secondo le ultime stime dell'Office for National Statistics (ONS) attualmente circa una persona su 37 è alle prese con il coronavirus, un dato in aumento rispetto a quello della settimana scorsa.

La crescita delle infezioni riguarda prevalentemente gli anziani inglesi e gallesi, ed è per questo che le autorità sanitarie stanno invitando gli over 50 a richiedere una nuova dose di vaccino onde scongiurare un sovraccarico degli ospedali.

Che il Covid non sia finito, inoltre, lo dicono i dati disponibili sui ricoveri: nonostante i vaccini, nei primi dieci mesi del 2022 le persone ospedalizzate sono state di più rispetto al 2020 e al 2021, mentre proprio grazie alle immunizzazioni i decessi sono stati nettamente inferiori.

Per capire come mai – malgrado la disponibilità di vaccini efficaci e sicuri – così tante persone si siano ammalate e abbiano necessitato di cure negli ospedali del Regno Unito Fanpage.it ha interpellato il dottor Giacomo Gorini, immunologo che lavorato al National Institutes of Health del governo statunitense, collaborando con il team del professor Anthony Fauci, poi a Cambridge e infine ad Oxford, in cui ha fatto parte del gruppo che ha sviluppato il vaccino anti-Covid-19 distribuito da AstraZeneca. Gorini è inoltre autore – per Piemme – del saggio Malattia Y. Dal vaccino alle nuove frontiere della medicina.

Il dottor Giacomo Gorini

Dottore, cosa sta accadendo nel Regno Unito? Perché ci sono state più ospedalizzazioni nel 2022 che nei due anni precedenti?

Osservando i grafici si può notare come nel 2020 e nel 2021 nel Regno Unito ci siano stati picchi di ricoveri altissimi che hanno rischiato di far fallire gli ospedali. Nel 2022 questo non è accaduto: ci sono state tre ondate con picchi di ricoveri molto più bassi e la situazione negli ospedali non ha mai rischiato di finire fuori controllo.

E questo cosa significa?

Innanzitutto che i vaccini stanno funzionando. Omicron è estremamente più infettiva delle varianti che circolavano nel 2020 e 2021. Senza i vaccini anche quest'anno ci sarebbe stata una strage e quei picchi di ricoveri del 2022 sarebbero stati molto, molto più alti. Non vanno poi dimenticati gli antivirali, che sono stati sovente impiegati ed hanno rappresentato un'arma in più a nostra disposizione. Insomma, è vero che quest'anno ci sono stati complessivamente più ospedalizzazioni, ma i decessi sono stati nettamente inferiori rispetto al 2020 e 2021 perché avevamo molti più strumenti per fronteggiare la malattia. Allo stesso tempo è il caso di sfatare un mito.

Quale?

Abbiamo sentito parlare spesso negli ultimi mesi di endemizzazione del Covid e qualcuno ha pensato di poter abbassare la guardia: voglio ricordare che l'endemizzazione non significa che il virus sta sparendo, né che è più debole e smette di fare danni. Si tratta semplicemente una situazione in cui i livelli di letalità, mortalità e incidenza di una malattia si stabilizzano. Anche la malaria è endemica in Africa, eppure continua a contagiare milioni di persone ogni anno e ne uccide più di 400mila.

Quindi dobbiamo continuare a vaccinarci…

Sì, è fondamentale fare la quarta dose. L'immunità è come un muscolo che va costantemente allenato. Se vogliamo evitare che vengano reintrodotte restrizioni dobbiamo continuare a vaccinarci. Se i vaccini saranno vittime del loro successo e smetteremo di farli perché pensiamo che il Covid sia scomparso andranno reintrodotti la mascherina obbligatoria e forse persino dei coprifuochi.